Estrazioni Lotto oggi e SuperEnalotto: i numeri di sabato 7 dicembre 2019

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto le estrazioni dei numeri vincenti di oggi sabato 7 dicembre 2019. Le estrazioni in diretta dalle ore 20:00. Su questa pagina dopo i numeri vincenti conosceremo anche le quote dei premi riservate ai vincitori dell'estrazione di oggi.

Dopo il fortunato 5+1 dell'estrazione di martedì, nessun sei nell'estrazione di questa sera sabato 7 dicembre. Continua la corsa del jackpot che per la prossima estrazione varrà oltre 43 milioni di euro.

Estrazione lotto, i numeri del SuperEnalotto di oggi sabato 7 dicembre

Aggiornamento: nessun 6 nell'estrazione di questa sera; dodici 5 vincono 19mila euro ciascuno. Ai sette 4stella vanno oltre 30mila euro.

Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 7 dicembre 2019, il numero jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi : 11 21 44 67 77 80

Numero Jolly : 33

Numero SuperStar: 69

SuperEnalotto estrazione numero 147 del 7/12/2019

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 12 € 19.021,27 punti 4 756 € 309,08 punti 3 28385 € 24,69 punti 2 439557 € 5,00



Estrazione Lotto oggi sabato 7 dicembre 2019: i numeri vincenti

In diretta su questa pagina anche l'estrazione del Lotto relativa al concorso di sabato 7 dicembre 2019. Come sempre, i numeri sono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Eccoli:

BARI 19 9 20 16 1

CAGLIARI 76 60 80 6 47

FIRENZE 43 88 78 73 83

GENOVA 46 20 79 54 4

MILANO 30 31 46 24 19

NAPOLI 42 86 20 6 7

PALERMO 66 4 81 53 9

ROMA 55 81 32 25 13

TORINO 69 21 52 32 72

VENEZIA 44 22 37 80 32

NAZIONALE 19 88 32 60 90

Estrazione n°147 del 07/12/2019



Estratto il Numero 46 su Milano dopo 94 estrazioni, il numero 86 su Napoli dopo 99 estrazioni, il numero 13 su Roma dopo 43 estrazioni, il numero 88 su Nazionale dopo 76 estrazioni, il numero 90 su Nazionale dopo 48 estrazioni.

10eLotto, estrazione del 7 dicembre 2019: ecco i numeri

Infine i numeri del 10eLotto. Ecco la combinazione estratta oggi sabato 7 dicembre 2019, il numero Oro e il Doppio Oro.

Combinazione vincente del 10eLotto : 4 9 19 20 21 22 30 31 42 43 44 46 55 60 66 69 76 81 86 88

Numero Oro : 19

Numero Doppio Oro: 19 9

Estrazioni superenalotto Dicembre 2019

In occasione delle festività natalizie, le estrazioni del SuperEnalotto subiranno queste modifiche: l’estrazione del concorso SuperEnalotto n. 154 di martedì 24 dicembre è anticipata a lunedì 23 dicembre 2019. L’estrazione del concorso SuperEnalotto n. 155 di giovedì 26 dicembre è anticipata a martedì 24 dicembre 2019. La chiusura di questo concorso è prevista per le ore 18.00.

Nessuno scossone in calendario invece per l'estrazione del SuperEnalotto di capodanno. La chiusura del concorso SuperEnalotto n. 157 di martedì 31 dicembre è prevista per le ore 18.00. Poi si riprende normalmente il 2 gennaio 2020 con la prima estrazione del nuovo anno.