Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 7 settembre 2019: numeri vincenti

Rieccoci con il consueto appuntamento con le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. Come sempre, a partire dalle ore 20, Today.it seguirà in diretta le estrazioni di oggi. C'è grande attesa soprattutto per la combinazione vincente del SuperEnalotto: il jackpot per l'estrazione di stasera è di 61 milioni e 500mila euro.

Nessun "6" nell'ultima estrazione del SuperEnalotto: l'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 13 agosto, con i 209 milioni vinti a Lodi grazie ad una schedina da due euro, premio più alto mai assegnato nella storia del gioco. Indovinare la sestina vincente è davvero un colpo di fortuna che accade una volta ogni oltre 622 milioni di giocate. Un po' di pazienza: su questa pagina pochi minuti dopo le 20 troverete la combinazione vincente di oggi e tutti i numeri estratti al Lotto e al 10eLotto. Pubblicheremo anche le quote delle eventuali vincite.

SuperEnalotto 7 settembre 2019: estrazione oggi

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 9 29 43 66 70 84

9 29 43 66 70 84 Numero Jolly: 52

52 Numero SuperStar: 1

SuperEnalotto estrazione numero 108 del 07/09/2019

Aggiornamento delle 20:50. Nessun 6 né 5+1. Ecco le quote

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 6 € 40.060,33 punti 4 650 € 380,03 punti 3 26305 € 28,10 punti 2 441762 € 5,18

Estrazione Lotto oggi 7 settembre: i numeri vincenti

Come sempre, alle ore 20 pubblicheremo anche i numeri vincenti di tutte le ruote del Lotto estratti oggi sabato 7 settembre 2019. Ricordiamo che le ruote di estrazione del gioco del Lotto sono undici. Dieci ruote sono storicamente situate in alcuni capoluoghi di provincia e portano il nome delle città che le ospitano, mentre la ruota Nazionale non è legata a nessuna città.

BARI 90 89 19 30 26

CAGLIARI 69 73 2 14 67

FIRENZE 1 42 73 72 11

GENOVA 67 48 3 10 40

MILANO 65 86 23 17 20

NAPOLI 33 79 52 36 39

PALERMO 53 75 52 7 58

ROMA 90 26 84 30 19

TORINO 45 63 72 17 23

VENEZIA 54 39 26 46 27

NAZIONALE 41 71 46 47 31

10eLotto, i numeri di sabato 7 settembre

Poco dopo le ore 20 di stasera conosceremo anche la combinazione estratta al 10eLotto, il numero Oro e il Doppio Oro.

Combinazione vincente 10eLotto: 1 19 26 33 39 42 45 48 53 54 63 65 67 69 73 75 79 86 89 90

Numero Oro: 90

Doppio Oro: 90 89