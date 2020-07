Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 9 luglio 2020

Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 9 luglio 2020. Tutti i numeri furtunati estratti oggi, le combinazioni e le quote dell'estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Il SuperEnalotto dopo la straordinaria vincita da 59 milioni di euro di martedì riparte comunque da un cospicuo montepremio, che continua a salire visto che anche in questa estrazione non si registrano 6. Zero vincite anche per il 5+1, mentre si segnalano tre 5.

SuperEnalotto oggi, estrazione giovedì 9 luglio 2020: i numeri

I numeri vincenti di oggi giovedì 9 luglio del SuperEnalotto:

Numeri vincenti: 1 10 26 40 64 88

Numeto Jolly: 79

Numero superstar: 16

Dalle ore 20:00 su questa pagina in numeri vincenti e poi le quote spettanti ai fortunati vincitori. Martedì il 6 vincente che ha premiato un fortunato giocatore di Sassari (con una schedina da 3 euro). L’ultima vincita di prima categoria risaliva al 28 gennaio, quando in provincia di La Spezia fu centrata una sestina da 67,2 milioni di euro. Nell'estrazione di stasera nessun 6 né 5+1.

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 3 € 48.657,43 punti 4 544 € 273,59 punti 3 21.356 € 20,96 punti 2 308.828 € 5,00

Oltre alla combinazione del SuperEnalotto, dalle ore 20:00 verranno pubblicati qui di seguito anche i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto di oggi giovedì 9 luglio 2020.

Estrazione oggi Lotto 9 luglio 2020: tutti i numeri vincenti

I numeri vincenti Lotto oggi tutte le ruote, estrazione giovedì 9 luglio 2020.

Lotto, Estrazione n°82 del 09/07/2020: in aggiornamento dalle ore 20:00

BARI 14 87 1 29 50

CAGLIARI 9 81 57 28 36

FIRENZE 26 46 59 33 17

GENOVA 6 2 77 17 71

MILANO 22 7 21 76 19

NAPOLI 7 3 69 17 54

PALERMO 52 8 42 26 12

ROMA 68 9 47 69 26

TORINO 73 53 13 54 4

VENEZIA 90 74 87 45 88

NAZIONALE 79 12 62 72 56

10eLotto, estrazione di oggi: tutti i numeri del 9 luglio

I numeri vincenti del 10eLotto di oggi giovedì 9 luglio 2020:

Numeri estratti: 1 2 3 6 7 8 9 14 22 26 46 52 53 57 68 73 74 81 87 90

Numero Oro: 14

Doppio Oro: 14 87

Ricordiamo, per quel che riguarda il 10eLotto, che all’estrazione del Lotto è legata solo una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.