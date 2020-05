Estrazione Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 9 maggio

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri vincenti del concorso di sabato 9 maggio. Quella di oggi è la terza estrazione dopo la pausa forzata causata dall’emergenza sanitaria. Il jackpot del concorso di casa Sisal ha raggiunto quota 37,5 milioni di euro: tanto vale il premio messo in palio per la sestina fortunata. In diretta anche i numeri delle estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Come sempre la pagina verrà aggiornata poco dopo le 20:00, non appena Lottomatica e Agenzia delle Dogane comunicheranno le combinazioni fortunate.

SuperEnalotto, estrazione di oggi 9 maggio 2020: i numeri vincenti

Sestina vincente: 34 45 59 66 70 78

Numero jolly: 21

Numero SuperStar: 5

Aggiornamento delle 20:48. Nessun 6 né 5+1

Estrazione Lotto di oggi 9 maggio 2020

Di seguito i numeri del Lotto.

Bari 49 84 21 79 67

Cagliari 26 31 62 10 25

Firenze 11 16 28 61 59

Genova 69 34 70 71 26

Milano 55 20 06 72 54

Napoli 45 63 79 14 85

Palermo 07 76 24 52 50

Roma 11 22 56 40 32

Torino 03 51 41 65 21

Venezia 50 83 54 43 53

Nazionale 51 20 02 27 65

10eLotto, estrazione di sabato 9 maggio

Ed eccoci al 10eLotto. Come per ogni estrazione i numeri vincenti saranno comunicati da Lottomatica. Li trovate in basso qualche minuto dopo le 20:00.

3 7 11 16 20 21 22 26 31 34 45 49 50 51 55 63 69 76 83 84

Numero oro: 49

Doppio oro: 49 84