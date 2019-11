Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 9 novembre 2019

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: in diretta oggi su Today.it le estrazioni dei numeri vincenti di sabato 9 novembre 2019. L'estrazione di stasera, l'ultima di questa settimana, su questa pagina. Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, tutti i numeri estratti al Lotto e al 10eLotto, e infine le quote delle eventuali vincite.

Il jackpot dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi è di 29,7 milioni di euro. Una volta conosciuti i numeri del SuperEnalotto, scopriremo anche se qualche fortunato o fortunata ha vinto e come sono distribuite le quote in relazione alle diverse vincite.

SuperEnalotto sabato 9 novembre: estrazione oggi

Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 9 novembre 2019, il numero jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 1 21 43 51 81 88

Numero Jolly: 60

Numero SuperStar: 20

SuperEnalotto estrazione numero 135 del 9/11/2019

Aggiornamento - Non ci sono stati 6 né 5+1 nell'estrazione del SuperEnalotto di stasera, il jackpot sale così a 30 milioni e 900 mila euro.

Le quote del SuperEnalotto di stasera CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 4 € 56.292,03 punti 4 782 € 416,81 punti 3 27713 € 28,39 punti 2 411135 € 5,21

Estrazione Lotto oggi sabato 9 novembre 2019: i numeri vincenti

In diretta su questa pagina anche l'estrazione del Lotto relativa al concorso di sabato 9 novembre 2019. Come sempre, i numeri sono comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Eccoli:

BARI 80 83 10 13 26

CAGLIARI 36 39 9 79 56

FIRENZE 55 78 69 64 13

GENOVA 34 51 53 07 74

MILANO 18 60 45 73 15

NAPOLI 37 56 34 1 49

PALERMO 35 24 11 51 28

ROMA 73 18 10 16 14

TORINO 71 1 9 24 39

VENEZIA 1 62 04 57 39

NAZIONALE 80 16 45 51 36

10eLotto, estrazione del 9 novembre 2019: ecco i numeri

Infine i numeri del 10eLotto. Poco dopo le ore 20, la combinazione estratta oggi, il numero Oro e il Doppio Oro.

Numeri 10eLotto di oggi: 1 9 10 18 24 34 35 36 37 39 51 55 56 60 62 71 73 78 80 83

Numero oro: 80

Doppio oro: 80 83