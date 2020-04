Lotto e SuperEnalotto: dal 4 maggio tornano le estrazioni

Lotto e SuperEnalotto: le estrazioni riprenderanno da lunedì 4 maggio 2020. E' quanto previsto da un nuovo decreto dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli sulla ripresa delle attività dopo la sospensione totale di giochi e lotterie decisa il 21 marzo scorso a seguito dell'emergenza coronavirus.

Le estrazioni, spiega l'Agenzia delle Dogane e Monopoli in una nota, "verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria". Partirà il 27 aprile la fase 2 dei giochi dopo l'emergenza coronavirus. E' quanto si legge nel decreto (qui il decreto in pdf) del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, che dispone "un graduale ripristino delle attività di gioco secondo criteri che privilegino motivi di salute pubblica". A partire dal 27 aprile, "presso gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura" (le tabaccherie, ndr), riprenderà la raccolta di 10 & Lotto, Millionday, Winforlife e Winforlife Vincicasa, le cui estrazioni "avvengono da remoto, mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori" per evitare assembramenti.

Lotto e SuperEnalotto: le estrazioni tornano dal 4 maggio

Per il ritorno di Lotto e SuperEnalotto, come detto, l'appuntamento è il 4 maggio, insieme al SuperStar, SiVinceTutto SuperEnalotto ed Eurojackpot e delle "scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell’Agenzia". In questo caso le estrazioni "verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria".