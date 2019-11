Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi: i numeri vincenti di giovedì 7 novembre 2019

Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: oggi, giovedì 7 novembre 2019, torna il consueto appuntamento con i numeri fortunati. A partire dalle ore 20, Today.it seguirà in diretta le estrazioni, con tutte le combinazioni vincenti che verranno pubblicate in tempo reale su questa pagina: i numeri di tutte le ruote del Lotto, la sestina vincente del SuperEnalotto e la combinazione del 10eLotto. Il jackpot in palio per il fatidico '6' è giunto a quota 28,6 milioni di euro.

Chi vincerà con le estrazioni di oggi, giovedì 7 novembre 2019? Per saperlo bisognerà aspettare le ore 20, scattato quell'orario i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto verranno pubblicati su questa pagina. La precedente estrazione, quella del 5 novembre, ha portato bene ad un giocatore che, grazie alla Bacheca dei Sistemi Sisal ha centrato un "5+1" da 578mila euro. Sono inoltre arrivati tre "5" da 62mila euro ciascuno.

SuperEnalotto, estrazione di giovedì 7 novembre 2019: i numeri vincenti

Ecco i numeri del SuperEnalotto dell'estrazione n° 134 del 7 novembre 2019, insieme al numero jolly e al superstar.

Combinazione vincente: 4 9 37 48 49 77

Numero Jolly: 41

Numero Superstar: 39

SuperEnalotto estrazione n° 134 del 07/11/2019

+Aggiornamento+ Nessun '6', nè '5+1' nell'estrazione odierna, il jackpot continua a salire

Le quote

punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 2 € 90.809,66 punti 4 648 € 435,79 punti 3 25435 € 25,72 punti 2 387087 € 5,00

Estrazioni del Lotto, i numeri di oggi giovedì 7 novembre 2019

Ecco i numeri estratti giovedì 7 novembre 2019 per tutte le ruote del Lotto.

BARI 46 76 88 63 17

CAGLIARI 83 53 25 44 13

FIRENZE 31 28 23 14 25

GENOVA 11 68 5 56 12

MILANO 24 14 40 34 57

NAPOLI 73 38 63 39 67

PALERMO 68 39 49 65 62

ROMA 10 71 84 53 54

TORINO 42 18 30 66 79

VENEZIA 27 18 45 24 88

NAZIONALE 56 29 19 72 25

10eLotto, l'estrazione di giovedì 7 novembre 2019: i numeri vincenti

Veniamo infine al 10eLotto, con la combinazione estratta giovedì 7 novembre 2019, comprensiva di numero oro e doppio oro.

Combinazione vincente: 10 11 14 18 24 25 27 28 31 38 39 42 46 53 68 71 73 76 83 88

Numero Oro: 46

Doppio Oro: 46 76