SuperEnalotto, vinti 66 milioni a Montechiarugolo (con una schedina da 5 euro)

Sorpresa al SuperEnalotto: ad appena un mese dalla vincita record del 13 agosto scorso è stata estratta ancora una volta estratta la sestina vincente al SuperEnalotto. Nel concorso di oggi, 17 settembre 2019, la vincita è stata realizzata a Montechiarugolo, in provincia di Parma, presso il punto vendita 'Tabacchi' situato in via Parma 61, tramite una schedina da 5 euro.

La combinazione vincente di oggi valeva 66 milioni 369mila e 584 euro e 83 centesimi. Con quella di stasera sono 122 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. La vincita di Montechiarugolo si piazza quindi al 14° posto nella classifica dei Jackpot più alti assegnati in Italia.

SuperEnalotto, giocate 150 milioni di combinazioni (un sesto delle possibili)

Nella caccia al Jackpot, durata per 19 concorsi, gli italiani hanno giocato oltre 150 milioni di combinazioni, matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta.

Grazie alla tassa sulla fortuna lo Stato incassa quasi 8 milioni

Circa 7,9 milioni del Jackpot centrato questa sera torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della “tassa sulla fortuna” - introdotta a gennaio 2012 e raddoppiata a partire da ottobre del 2017 - che prevede un prelievo del 12%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.

SuperEnalotto martedì 17 settembre 2019: estrazione oggi

Combinazione vincente SuperEnalotto di oggi: 9 18 26 43 60 79

9 18 26 43 60 79 Numero Jolly: 57

57 Numero SuperStar: 35

​ Estrazione Superenalotto oggi martedì 17 settembre 2019

SuperEnalotto estrazione numero 112 del 17/09/2019

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 1 € 66.369.584,83 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 4 € 49.820,20 punti 4 593 € 347,28 punti 3 23459 € 26,17 punti 2 375154 € 5,05

Superenalotto, il Jackpot di ripartenza vale 5 milioni

Il jackpot per il prossimo concorso è di 5.700.000. Grazie al Jackpot di ripartenza infatti la sestina vincente già dal prossimo concorso metterà sul piatto un bel “tesoretto” costruito grazie a tutti i concorsi successivi all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+.

La metà del montepremi della seconda categoria di premio incrementa infatti il Jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza.