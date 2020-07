SuperEnalotto, il 6 da quasi 60 milioni è stato realizzato a Sassari (con una schedina da 3 euro)

La dea bendata bacia Sassari. La vincita al SuperEnalotto da quasi 60 milioni di euro è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Riv 45 situato in via Luna e Sole, 11 con una schedina da soli 3 euro. Per la precisione il fortunato si porterà a casa 59.472.355,48 euro. Nell'estrazione del 7 luglio sono stati centrati anche tre "cinque" da oltre 52mila euro.

I numeri vincenti di oggi martedì 7 luglio del SuperEnalotto:

Numeri vincenti: 16 24 29 53 73 88

Numeto Jolly: 62

Numero superstar: 50

Le quote CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 1 € 59.472.355,48 punti 5+1 0 € 0,00 punti 5 3 € 52.103,16 punti 4 467 € 340,83 punti 3 17.071 € 28,07 punti 2 276.548 € 5,38



Quella di stasera è la seconda vincita con punti sei del 2020. Con quest'ultima sono 124 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6 mancava dal 28 gennaio 2020 quando è stato vinto ad Arcola (SP) un Jackpot da 67,2 milioni di euro, il 14° montepremi più alto dei Jackpot SuperEnalotto assegnati.