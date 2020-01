SuperEnalotto, vinti oltre 67 milioni di euro (con una schedina da 2 euro)

C'è un nuovo milionario in Italia: questa sera è stato estratto il fortunato 6 al SuperEnalotto che porta a casa 67,2 milioni di euro di jackpot che erano in palio per l'estrazione di oggi 28 gennaio 2020.

La schedina (di soli due euro) è stata giocata nella tabaccheria 'Il Quadrifoglio' ad Arcola, in provincia di La Spezia. Ricordiamo che matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la sestina esatta. Ma qui la matematica non spaventa gli italiani che nella caccia al Jackpot - che durava dal settembre 2019 - hanno giocato oltre 440 milioni di combinazioni.

Con quella di stasera sono 123 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. L'ultimo “6” era stato centrato il 17 settembre 2019 a Montechiarugolo, in provincia di Parma. Il 13 agosto 2019, invece, è stato vinto a Lodi il Jackpot record di 209 milioni di euro, la vincita più alta nella storia del SuperEnalotto di Sisal. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

Per il prossimo concorso del Superenalotto saranno a disposizione del 6 ben 14 milioni di euro grazie al jackpot di ripartenza.