Grecia chiusa per gli italiani, Al Bano: "Decisione grave, voglio andarci"

Quella tra Al Bano e il coronavirus è una lotta a colpi di dichiarazioni bomba. Dopo aver promesso la sconfitta del virus, visto che "l'uomo è riuscito a distruggere i dinosauri", quindi figuriamoci il covid, il cantautore sfida anche le frontiere chiuse.

"Ho in progetto di andare tre giorni nel Sud della Grecia, in un'isola che si trova di fronte a Otranto, a due ore di barca, l'Isola di Fanò - ha fatto sapere all'Adnkronos, commentando il vincolo posto dal Paese ellenico ai turisti italiani - Ora non so cosa fare. Vediamo se i greci cambieranno idea. Gli farò una serenata con la speranza che possano cambiarla".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chissà se la musica di Al Bano sarà davvero lo scudo per entrare in Grecia la prossima estate, lui intanto continua a dire la sua: "E' una decisione grave quella della Grecia, ma non per me, per tutti. E davvero me ne stupisco. Ognuno di noi deve avere paura del virus, ma con le dovute accortezze si può superare questo pericolo".