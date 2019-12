Morta mamma Jolanda, l'arrivo di Al Bano alla camera ardente (VIDEO)

(In alto, il video dell'arrivo di Al Bano alla camera ardente di mamma Jolanda)



"L'origine del mio mondo, la donna più importante della mia vita". Così Albano Carrisi parlava di mamma Jolanda, scomparsa nel pomeriggio di ieri all'età di 96 anni. Oggi la camera ardente, allestita proprio nella chiesetta presente nella tenuta di Al Bano, a Cellino San Marco, dove la donna ha vissuto tutta la vita. E tra i primi ad arrivare c'è il cantante, volato qui da Ginevra, in Svizzera, dove si trovava per ragioni professionali.

L'arrivo di Al Bano alla camera ardente di mamma Jolanda

Presenti sul posto le telecamere di 'Mattino 5', che hanno immortalato la coda di amici e parenti arrivati per dare il loro ultimo saluto a Donna Jolanda, vera e propria istituzione in paese oltre che colonna della famiglia Carrisi. C'è anche Al Bano, che arriva e saluta tutti con commozione, poi toglie il suo iconico cappello bianco ed entra nella piccola chiesa costruita tra gli ulivi.

Attesa anche Romina Power, storica partner professionale e sentimentale di Al Bano. Quanto a Loredana Lecciso, seconda moglie, "la sua presenza non mi è stata confermata - spiega il giornalista della trasmissione condotta da Federica Panicucci - Bisogna vedere se riesce ad arrivare in tempo per il funerale, si parla di più di un possibile arrivo di romina". Presto sul posto anche i nipoti.

Domani alle 16, presso la chiesa di San Marco e Santa Caterina, in piazza, si svolgeranno i funerali.