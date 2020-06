Sanremo 2021, ora il bis di Amadeus è ufficiale

Non è chiaro quando e come andrà in onda il prossimo Festival di Sanremo 2021. In un mondo in continua evoluzione come quello che stiamo vivendo, alle prese con l'emergenza sanitaria da coronavirus, è probabile che la kermesse canora slitterà di qualche mese (come ipotizzato da Walter Vacchino, proprietario dello storico teatro Ariston) o che, addirittura, troverà nuova collocazione. Di certa, al momento, c'è solo una cosa ed è il bis di Amadeus, conduttore e direttore artistico, dopo il successo dello scorso anno.

L'annuncio, arrivato dopo mesi di indiscrezioni, è sottinteso ad una foto pubblicata su Instagra, da Lucio Presta, agente di spettacolo e manager di Amadeus. Uno scatto in cui il conduttore ravennate siede accanto a Gaetano Castelli, storico scenografo di Sanremo e a Stefano Vicario, regista della trasmissione. "Studio scenografia Festival 2021, Castelli- Amadeus-Vicario Via verso nuove avventure", scrive Presta, taggando Rai Uno e il direttore di rete Stefano Coletta.

Un bis annunciato, quello di Amadeus, reduce dal grande successo dell'edizione 2020. E a cui, ancora una volta, parteciperà l'amico e showman Fiorello, con tutto il suo carico di spettacolo. Possibile anche la presenza di Jovanotti, invitato ufficialmente via social da Fiorello stesso. Accetterà? Intanto, i lavori sono in corso.