Amedeo Minghi ricoverato: "Avervi accanto è importante" (VIDEO)

Amedeo Minghi torna a mostrarsi su Facebook dopo un periodo di assenza. Il cantautore si trova in ospedale ed indossa una mascherina di protezione sanitaria. "Questa mascherina è per il coronavirus, bisogna sempre stare attenti. E' un grande piacere ritrovarvi su questa pagina che avete tanto amato e che spero possa continuare ", esordisce durante la diretta pubblicata questa mattina, in cui però non chiarisce le ragioni del ricovero, "Questo video è per scusarmi con voi per aver ritardato così tanto a proseguie dialogo interrotto bruscamente. Ma sapete, quelli come me, un po' da risonanza magnetica, hanno sempre avuto dei problemini e magari cadono in un brutto e triste autolesionismo che guarda caso colpisce le persone che amiamo di più. Perché le persone che amiamo di più sono quelle che ci rimettono di più. Quindi, a parte i nipoti e i miei figli, ci siete voi".

Minghi, 72 anni, è visibilmente provato ma ci tiene a ringraziare i fan per il loro supporto. La sua ultima apparizione televisiva risale ad inizio febbraio, quando è salito sul palco del Festival di Sanremo per duettare insieme a Rita Pavone sulle note di "1950". "Sapervi accanto è molto importante - prosegue via social - Oggi ho riaperto la pagina, ho visto che siamo pochi. Giustamente avete detto basta, perché avete aspettato e cercato e alla fine avete ritenuto opportuno andarvene. Prima c'erano annunci di voi che partecipavate, poi sempre meno. Le lacrime cadono. Siamo tornati, ci vogliamo stare, se è possibile come prima, anche più numerosi. Questa sorta di autolesionismo deve finire, non dipende da me, era un fatto puramente tecnico".

Quindi il congedo: "Io vi penso, spero che torniate numerosi su questa pagina per rivivere insieme le emozioni che sempre abbiamo condiviso, incontri, firmacopie, riprendere il filo del discorso che io ho interrotto e che voglio recuperare. Spero di rivedervi, anche con modalità diverse dal passato, piango di lacrime di emozioni". Centinaia i commenti raccolti dal post in poche ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.