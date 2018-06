"Amici di Maria De Filippi": tutti i vincitori

Il talent di Canale 5 dal 2001 a oggi ha sfornato talenti e volti noti (qualcuno più, qualcuno meno). Ecco chi sono e che cosa fanno oggi.

2001-2002 - Il primo fu Dennis Fantina, quando ancora il programma si chiama “Saranno Famosi”.

2002-2003 - L’anno dopo fu la volta di Giulia Ottonello, anche lei vincitrice di “Saranno Famosi”, ora impegnata in teatro.

2003-2004 - Leon Cino. Dopo la vittoria, il giovane è rimasto poi nel programma come ballerino professionista fino all’edizione 2010-2011, quando non fu riconfermato.

2004-2005: Antonino Spadaccino, categoria canto, fu i quarto vincitore di “Amici”. Ora è in tv come coach nel programma di RaiUno “La pista”.

2005-2006 - Ivan D’Andrea. Vincitore a sorpresa per la categoria ballo, Ivan ha continuano la sua carriera danzando anche nel musical “Lungomare”, scritto da Maurizio Costanzo.

2006-2007 - Federico Angelucci. Anche per lui, dopo l’esperienza di “Amici”, c’è stato molto teatro e musical .

2007-2008 - Marco Carta è il vincitore della svolta. A parte da lui, i discografici iniziano a guardare con occhi diversi il mondo dei talent show . Nel 2009 vince Sanremo con il brano “La forza mia”.

2008-2009 - Alessandra Amoroso. Anche per lei si aprono subito le porte del successo. L’anno scorso è uscito il suo terzo disco, “Amore puro”, prodotto da Tiziano Ferro.

2009-2010 - Emma Marrone. Musica e gossip, la carriera di Emma dopo “Amici” è nota a tutti. Ora l’attesa è per la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest.

2010-2011 - Virginio Simonelli. Cantautore molto apprezzato, è rimasto un po’ defilato dal piccolo schermo ma non sembra essersene mai fatto un cruccio.

2011-2012 - Gerardo Pulli. Carattere ribelle, spesso in contrasto con gli insegnanti della scuola di Maria De Filippi, vince nella categoria canto e pubblica subito il suo primo album da cantautore, prodotto da Mara Maionchi, che lo ha sempre preferito.

2012-2013 - E’ la volta del rapper Moreno Donadoni, rivelazione dell’anno e ora direttore artistico della squadra dei bianchi (con non poche polemiche).

2013-2014 Tocca alla cantante Deborah Iurato, seguita sul posto dalla band Dear Jack, premiati anche con il riconoscimento della critica giornalistica nella fase conclusiva del programma.

2014-2015 Un gruppo sale per la prima volta sul podio: sono i The Kolors. Ne fanno parte Antonio "Stash" Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona.

2015-2016. Sul podio sale Sergio Sylvestre che nella serata finale, batte la sfidante Elodie Di Patrizi. Terzo e quarto posto rispettivamente a Gabriele e Lele Esposito.

2016-2017. È il ballerino Andreas Muller a trionfare nell'edizione numero caratterizzata da un nuovo regolamento e vincendo nella sfida finale contro il cantante Riccardo Marcuzzo.

2017-2018. Il cantante Irama, nome d'arte Filippo Maria Fanti, ha battuto in finale Carmen con il 63% dei voti in finalissima Terzo posto per Einar, quarto per Lauren. Sua la vittoria della 17esima edizione del talent.