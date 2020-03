Alessandra Celentano dà dell'incompetente a Vanessa Incontrada: la dura replica

C’è maretta tra giurati e professori di ‘Amici 19’. La squadra dei primi composta da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Loredana Bertè è stata tacciata dalla prof di danza classica Alessandra Celentano di essere a suo dire incompetente in materia di ballo, accusa che non ha mancato di creare tensione durante la seconda puntata del serale.

“Alessandra Celentano non può permettersi di darmi dell’incompetente! Lei non sa nemmeno se io ne capisco di danza o meno!”, è stata la pronta replica dell’attrice che, passato qualche giorno dall’attacco, ha voluto mettere nero su bianco la sua posizione attraverso una lettera che ha spiegato ai ragazzi il suo pensiero e lanciato una frecciatina di risposta all’insegnante di ballo.

Amici, Vanessa Incontrada replica ad Alessandra Celentano

“Non ci vuole per forza un diploma per dare un giudizio competente. Anche la maestra Celentano, ad esempio, giudica tutti gli stili di danza pur non avendo né diplomi né studi alle spalle su molte delle discipline”, il pensiero di Vanessa Incontrada rispetto al giudizio lapidario ricevuto dalla prof: “Le mie perplessità riguardano soprattutto l'espressività e la capacità di riempire la scena e credo che, almeno in questo ambito, la maestra Celentano non possa dire che non ho competenze”.

L’attrice così, ha deciso di assegnare una prova comparata ai ballerini rimasti in gara: tutti e tre dovranno impersonare lo stesso personaggio di un film famoso. “Per chi si esibisce su in palco è fondamentale essere espressivi. Dovrete dimostrare le vostre capacità”, ha fatto sapere ai ragazzi.

Anche Gabry Ponte non ha gradito il commento della professoressa e ha mandato un video a tutti i ragazzi per ribadire il ruolo della giuria esterna dopo l’accusa della Celentano. Il giudice, inoltre, ha chiesto alla produzione se per la prossima terza puntata del Serale possa votare solo la giuria esterna tutte le esibizioni dei ragazzi, proposta che ha diviso i cantanti tra favorevoli e contrari.