Amici 19, le parole di Gaia Gozzi dopo la vittoria

Gaia Gozzi è la vincitrice della 19esima edizione del Talent show condotto da Maria De Filippi che si è concluso con la puntata andata in onda venerdì 3 aprile. La cantante italo-brasiliana, già sul podio ad X Factor nel 2016 quando si è classificata seconda nella squadra di Fedez, ha conquistato tutti battendo in finale il ballerino Javier. La giovane cantautrice, dopo un lungo silenzio, ha deciso di scrivere le sue emozioni sui social, pubblicando un post fiume con i ringraziamenti ed ovviamente un pensiero di speranza in questo momento di difficoltà per tutti.

Il lungo post di Gaia Gozzi su Instagram

"Mi sono presa 24h per realizzare tutto quello che è successo. - ha scritto Gaia - A tutto l’amore che ho ricevuto in questi mesi. A tutte le paure che poco alla volta sono riuscita a sconfiggere. Alla musica che ci ha uniti. Alle persone incredibili che mi hanno accompagnato in questo cammino unico e indimenticabile. Agli abbracci dati da lontano e a tutti quelli che ci daremo. Ai singhiozzi e alla gioia infinita.

Guardo la coppa accanto al letto e ancora non ci credo".

"Vi ho nel cuore"

"Questa non è la mia vittoria, è la nostra vittoria, perché ce la faremo a vincere anche questo momento di lontananza e sofferenza, tornando più forti e più colmi d’amore che mai. Vi tendo le mani e vi ho nel cuore. Vostra e immensamente grata". In un'intervista rilasciata a 'Il Tempo' Gaia ha detto di voler donare una parte della sua vincita del programma alla Protezione Civile, alla sua famiglia in Brasile e il resto lo investirà per la sua musica.