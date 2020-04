Giulia Molino su Instagram, il suo messaggio a poche ore dalla fine di 'Amici'

È terminata ieri sera, venerdì 3 aprile, la 19esima edizione di 'Amici', il programma di successo condotto da Maria De Filippi che ha decretato la vittoria della cantautrice Gaia Gozzi. Per molti è stata una vittoria meritata, ma in tanti avrebbero preferito che ad alzare la coppa fosse stata l'altra cantautrice rimasta in gara fino alla finale arrivando terza, Giulia Molino, che di fatto è stata la vincitrice del televoto. Un affetto quello dimostrato dai suoi fan che la bella di origine salernitane ha voluto ricambiare con un lunghissimo messaggio pubblicato questa mattina sul proprio profilo Instagram.

Giulia Molino: "Il mio ringraziamento più grande va ai miei scugnizzi"

“Amici 19, che avventura. Ieri sera si è concluso un grande cammino e, nonostante tutto, sento di aver valicato nel migliore dei modi il mio personale traguardo. ‘Nonostante il tempo passi, Giulia è ancora la stessa’, sì, è davvero così. In questa scuola mi sono messa in discussione, tentando ogni giorno di ricercare la versione migliore di me, senza fermarmi mai. Qui ho pianto, ho gioito, mi sono donata in ogni mia forma, ho semplicemente vissuto”. Giulia è passata ai ringraziamenti verso i suoi tantissimi fan: “Il mio ringraziamento più grande va a voi, scugnizzi miei, che fino all’ultimo istante mi avete sostenuta e supportata. Sembrerà banale, ma io, il vostro calore, sono riuscita ad avvertirlo nonostante non poteste essere fisicamente con me in quello studio”.

"Restiamo a casa e godiamoci la musica"

"Siete la mia vittoria più bella, la mia vittoria più pura, la più vera. Continuerò, continuerò e continuerò. Finché vi avrò al mio fianco non avrò nulla da temere”. La cantante ha terminato con parole di incoraggiamento per questo periodo di emergenza Coronavirus: “E ricordate che, anche se qui fuori c’è tanta paura e tanta confusione, uniti e rispettosi delle regole potremo superare questo difficile momento. Noi siamo magia, noi siamo forza, noi siamo il team scugnizzi, teniamo duro. Restiamo a casa e godiamoci ciò che di bello ci unisce, e cioè la musica”. “Grazie scugnizzi, ieri siamo arrivati primi al televoto, questo grazie a voi, vi amo”.