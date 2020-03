Amici 19, televoto aperto in vista della finale: i codici dei concorrenti

La produzione di ‘Amici’ ha deciso di mettere in gara i concorrenti rimasti per permettere al pubblico di esprimere la propria preferenza in vista della finale.

Fino a venerdì 27 marzo, infatti, giorno in cui in diretta in prima serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale, è possibile votare il proprio preferito per consentirgli di conquistare subito la maglia per l’ultima puntata. La decisione torna, dunque, al pubblico che ha modo di dare una possibilità al proprio concorrente preferito di accedere alla puntata conclusiva della 19esima edizione.

Amici 19, come si vota

Il televoto di Amici può essere effettuato tramite sms al numero 477.000.1 con il codice dell’allievo che si vuol votare (sono consentiti al massimo 10 voti):

02 GAIA

03 GIULIA

05 JAVIER

07 NICOLAI

08 NYV