Alberto Urso vince 'Amici 18'

(Alberto vince Amici 18)

Alberto Urso è il vincitore di Amici 18. Il cantante 21enne ha trionfato al termine di una serata che lo ha visto sfidare Giordana Angi nella finalissima. Per lui il premio del valore di 150mila euro e la coppa che ha alzato al cielo commosso ringraziando il pubblico e Maria De Filippi.

Nell'ultima puntata del serale di ‘Amici 18’ si sono sfidati quattro finalisti: i cantanti Giordana Angi e Alberto Urso e i ballerini Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo. Presenti in qualità di giudici speciali accanto a Loredana Bertè, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi.

Vincenzo è stato il primo eliminato della puntata. “Mi dispiace. L’unica cosa che posso dirti è che hai un grande talento. Questa è solo la finale di un programma televisivo. Tutto qua”, le parole di Maria De Filippi. Per Rafael Quenedit Castro, invece, il premio della categoria ballo pari a 50 mila euro in gettoni d’oro: “Non ci credo che stia succedendo a me perché contro Vincenzo era difficile ma c’era una parte di me che era sicuro che sarebbe successo. Sono scioccato, dopo me ne renderò conto”, ha commentato il ballerino cubano.

La classifica ha poi indicato al primo posto Alberto che così è approdato direttamente nella finalissima a due: a contendersi il posto per sfidarlo Giordana e Rafael ed è stato quest’ultimo ad avere la peggio. “Voglio ringraziare tutti perché sono diventato un ballerino migliore. Giuliano Peparini ti devo tutto, te lo dico di cuore, sei il mio secondo papà. Grazie Maria per avermi sostenuto e aiutato. Grazie mille per tutto, grazie Italia”, ha dichiarato il ballerino, terzo nella classifica finale di Amici 18.

Amici 18, i premi

Il Premio della critica assegnato dalla stampa presente in studio pari a 50mila euro è andato a Giordana; il Premio Tim pari a 30mila euro in gettoni d’oro ad Alberto; Banca 5 ha assegnato una borsa di lavoro da 30mila euro a Tish

Amici 18, chi è Alberto Urso

Nato a Messina 21 anni fa, Alberto Urso è tenore e polistrumentista. Nel 2010, ad appena 13 anni, partecipa a ‘Ti lascio una canzone’ di Antonella Clerici come cantante lirico e arriva a duettare con Gianni Morandi sulle note di ‘Tu che m’hai preso il cuor’. In seguito ha proseguito i suoi studi, si è diplomato in teoria e solfeggio presso il conservatorio musicale di Messina con il massimo dei voti e a conseguito la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Oggi studia pianoforte, sax e percussioni. Ha un tatuaggio che raffigura lo spartito di “O Sole Mio” ed Euterpe, musa della musica.

Alberto Urso viene presentato nella scuola di Canale 5 da Stash, il primo ad essere colpito dalla sua voce ai casting. Nella puntata andata in onda sabato 1 dicembre porta ‘O sole mio’ e conquista subito un posto nella scuola: per lui gli insegnanti decidono di aggiungere un banco in più ai 12 previsti. Il ragazzo guadagna facilmente l’accesso al serale e concorre nella squadra blu capitanata da Vittorio Grigolo.

Inediti: “Indispensabile”, “Non sarebbe passione”, “Vento d’amore”.