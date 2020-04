Amici 19, Gaia Gozzi vince la finalissima

(nel video sopra il momento della vittoria di Gaia Gozzi ad Amici)



Gaia Gozzi è la vincitrice dell'edizione 2020 di Amici, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Per la prima volta dopo 19 anni la coppa del vincitore viene alzato al cielo sulle note della celebre musica dei Queen "We are the champions" senza pubblico, abbracci né applausi a causa dell'emergenza Coronavirus.

Le parole di Gaia Gozzi dopo la vittoria

"Grazie a tutti voi perché mi avete dato la possibilità di riprovarci. Tutto questo è indescrivibile. Non ci credo, grazie" sono le parole pronunciate da Gaia dopo essere stata proclamata vincitrice della puntata andata in onda in prima serata venerdì 3 aprile. La giovane cantautrice in passato aveva già partecipato ad un altro talent show. Nel 2016 si era classificata seconda ad X Factor come concorrente della squadra di Fedez.

I premi per i finalisti di Amici

Nel confronto finale deciso dal televoto, che le è valso un premio da 150mila euro, Gaia ha battuto il ballerino cubano Javier Rojas che in ogni caso non è uscito dal programma a mani vuote. A lui è andato il premio di categoria per la danza e il premio Tim della Critica formata da giornalisti delle maggiori testate quotidiane e web italiane collegati in streaming con il programma, entrambi del valore di 50mila euro. Terza sul podio l'altra cantante Giulia, 21enne della provincia di Salerno, davanti al ballerino Nicolai.