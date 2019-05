Amici 18, la dedica di Antonella Clerici per il vincitore Alberto Urso: “Era un mio bambino”

Alberto Urso è il vincitore della 18esima edizione di Amici. Il cantante, tenore e pluristrumentista ha battuto nella finalissima Giordana Angi al termine di una puntata che ha decretato la graduale eliminazione dei finalisti in gara, i ballerini Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo.

Ma il 21enne di Messina non è nuovo al pubblico televisivo italiano. A 13 anni, infatti, dopo aver iniziato giovanissimo a studiare canto, ha partecipato alla trasmissione di Rai Uno condotta da Antonella Clerici ‘Ti lascio una canzone', arrivando anche a duettare con Gianni Morandi nel brano ‘Tu che m'hai preso il cuor'. Terminata quell'esperienza, Alberto è poi tornato a studiare, ha conseguito il diploma in teoria e solfeggio presso il Conservatorio musicale di Messina e ha conseguito la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera prima di arrivare nella scuola di Amici nel 2018.

(Di seguito l'esibizione di Alberto Urso con Gianno Morandi nel 2010 a 'Ti lascio una canzone')

Antonella Clerici , la dedica per Alberto Urso vincitore di Amici 18

Antonella Clerici, nel 2010 conduttrice del programma di Rai Uno ‘Ti lascio una canzone’ che per la prima volta permise al giovanissimo Alberto Urso di esibirsi, ha voluto dedicare al vincitore di ‘Amici 18’ una dedica speciale subito dopo la proclamazione della sua vittoria.

“Felice per Alberto Urso non solo perché era un " mio bambino" a tluc ma x quello che è diventato rimanendo sempre educato, perbene, mai arrogante ne' prevaricante con una bella famiglia che lo sostiene. un grande talento in una bella persona”, le parole scritte su Instagram dalla conduttrice a margine di un intenso primo piano del ragazzo. E i follower non possono che concordare con lei: “Un galantuomo”, “grande talento”, “vittoria meritatissima” sono solo alcuni degli elogi per questo giovane artista.