Amici Celebrities: cast, concorrenti, giuria e tutte le anticipazioni

'Amici Celebrities' è pronto a debuttare in autunno su Canale 5. Prodotto dalla Fascino P.G.T. (società di produzione telesiva di proprietà di RTI e di Maria De Filippi), il nuovo programma è uno spin off del talent 'Amici di Maria De Filippi'. La data di inizio è fissata per sabato 21 settembre in prima serata. Il cast, che dovrebbe comprendere una 'giuria di esperti' e un parterre di concorrenti, come nello schema tradizionale di ogni talent show, si va via via formando. Il nome 'Amici Celebrities' arriva a sorpresa, dal momento che per molte settimane le indiscrezioni parlavano della trasmissione come di 'Amici Vip'.

Amici Celebrities, anticipazioni prima puntata

La prima puntata di Amici Celebrities va in onda sabato 21 settembre in prima serata su Canale 5. Ospiti dell'appuntamento di debutto saranno i cantanti J Ax e Giusy Ferreri.

Chi conduce Amici Celebrities

Nel periodo iniziale in cui la padrona di casa designata Michelle Hunziker sarà impegnata nell’esordio di “Striscia la notizia”, presenterà “Amici Celebrities” Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice di “Amici”. Proseguirà poi Michelle Hunziker che sarà alla guida fino alla finale.: "Maria mi ha telefonato a inizio estate per chiedermi cosa ne pensavo di questo nuovo talent - ha spiegato Michelle - Sembrava una chiacchierata così, di piacere, e io le ho detto la verità, che la trovavo un’idea geniale. A quel punto, dopo un po’, Maria mi fa: “Michelle, allora non hai capito! Io voglio che lo conduca tu”… Vedremo il pubblico come reagirà. Sono felicissima e gasata ma con la solita strizza degli inizi".

Scartata dunque l'ipotesi Diana Del Bufalo (ex concorrente di 'Amici'), il cui nome era circolato nelle scorse settimane. Anche Wanda Nara si sarebbe presentata ai provini, ma Mediaset l'avrebbe respinta, promettendole un ruolo in Tiki Taka.

I concorrenti di Amici Celebrities

Ad essere annunciati per primi su Instagram l’ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara, l’attrice Laura Torrisi, l’imprenditore Joe Bastianich e il nipote dei Savoia Emanuele Filiberto, che faranno valere il loro talento vocale nel corso del programma. Svelati poi altri quattro vip che riempiranno banchi e aule della famosa scuola di talanti: Filippo Biscilia e Pamela Camassa, l'imitatrice Francesca Manzini e l'attore (ex gieffino) Raniero Monaco di Lapio. Chiudono la rosa dei 12 concorrenti il rugbista-conduttore Martin Castrogiovanni, l'attrice Cristina Donadio, il volto noto delle fiction Massimiliano Varrese e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova alla sua prima esperienza tv.

I coach di Amici Celebrities

Sono Giordana Angi e Alberto Urso i coach della prima edizione di Amici Celebrities. La cantante guiderà la squadra dei bianchi, mentre il tenore - vincitore del talent lo scorso anno - quella dei blu.

La giuria di Amici Celebrities

Tra i giurati della prima edizione del programma dovrebbero esserci Platinette, al secolo Mauro Coruzzi. (Fonte: Davide Maggio) e Giuliano Peparini, già direttore artistico di 'Amici' (Chi).

Come funziona Amici Celebrities

'Amici Celebrities' è lo spin-off del talent Amici di Maria De Filippi. autunno 2019. L’idea di Amici Vip è del 2009: sarebbe stata la stessa Maria De Filippi a parlarne dopo la fine di Amici 2008, auspicando una collaborazione con Paolo Bonolis (che evidentemente non ha trovato concretezza).

Ma come funziona Amici Celebrities? Alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo, non necessariamente cantanti e ballerini, si sfidano tra loro per dimostrare le proprie abilità nelle materie oggetto di studio. I concorrenti sono 12 e sono divisi in due squadre da 6, proprio come nella versione tradizionale dello show. A valutarli ci sono quattro giudici. Ogni settimana due di loro saranno eliminati.