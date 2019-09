Amici Celebrities, chi è Emanuele Filiberto di Savoia: lavoro, moglie, figli

Chi è Emanuele Filiberto di Savoia di Amici Celebrities? Qui trovate tutto quello che c'è da sapere sulla concorrente del talent show di Canale 5, spin off del tradizionale 'Amici di Maria De Filippi', e in onda a partire sabato 21 settembre in prima serata con conduzione di Maria De Filippi (per le prime due puntate) e Michelle Hunziker.

Chi è Emanuele Filiberto di Savoia: lavoro

Classe 1972, è nato a Ginevra, in Svizzera. E' un membro di Casa Savoia e un personaggio televisivo, con una breve parentesi politica. Ha lavorato nella tv italiana come opinionista e concorrente di diversi reality show (Ballando con le stelle, Notti sul ghiaccio). Nel 2010 ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone 'Italia Amore Mio' interpretata con Pupo.

Ha frequentato l'Università di Ginevra - Faculté de Sciences Economiques, senza mai completare gli studi. Ha lavorato come trader consulente finanziario.



Chi è Emanuele Filiberto di Savoia: vita privata e moglie



E' figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Ricolfi Doria e nipote dell'ultimo re d'Italia, Umberto II di Savoia.

E' nato e cresciuto in Svizzera a causa del regime di esilio previsto dalla Costituzione repubblicana per i discendenti maschi degli ex re d'Italia. Ha fatto il suo primo ingresso nel Paese soltanto nel 2002, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni sull'esilio.

Vive con la moglie, l'attrice francese Clotilde Courau, e le loro due figlie, Vittoria di Savoia e Luisa di Savoia, nel principato di Monaco.

Ha rivelato di aver avuto problemi di tossicodipendenza in giovane età.

Chi è Emanuele Filiberto di Savoia: partecipazione ad altri reality/talent show

Ballando con le stelle; Notti sul ghiaccio.