Amici Celebrities, chi è Joe Bastianich: scheda, foto e video

Chi è Joe Bastianich di Amici Celebrities? Qui trovate tutto quello che c'è da sapere sulla concorrente del talent show di Canale 5, spin off del tradizionale 'Amici di Maria De Filippi', e in onda a partire sabato 21 settembre in prima serata con conduzione di Maria De Filippi (per le prime due puntate) e Michelle Hunziker.

Chi è Joe Bastianich: lavoro

Nasce a New York nel 1968. Nella sua biografia si definisce ristoratore, showman e musicista. E' un imprenditore nel campo della ristorazione e personaggio televisivo di origine italiana. E' diventato famoso nel nostro Paese grazie alla partecipazione come giurato nel talent show di cucina 'MasterChef Italia' in onda su Sky (ruolo che ricopre anche nella versione statunitense del format).

La cucina è un affare di famiglia: già i genitori, Felice Bastianich da Albona e la cuoca Lidia Matticchio da Pola, avevano attività nel campo culinario, a cui si è poi dedicato anche lui. Nel 1993 convinse i suoi genitori a investire con lui e aprire il ristorante Becco a Manhattan: fu un successo immediato, tanto che il locale è apparso in telefilm importanti come Beverly Hills 90210 e Friends, e lo portò ad aprire altre attività in giro per NY.

Chi è Joe Bastianich, vita privata: moglie e figli

Vive a Greenwich, Connecticut, con la moglie, Deanna, e i tre figli: Olivia, Miles e Ethan.

Chi è Joe Bastianich: partecipazione ad altri reality/talent show

Nessuna.