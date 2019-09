Amici Celebrities, chi è Raniero Monaco Di Lapio: scheda, foto e video

Chi è Raniero Monaco Di Lapio di Amici Celebrities? Qui trovate tutto quello che c'è da sapere sulla concorrente del talent show di Canale 5, spin off del tradizionale 'Amici di Maria De Filippi', e in onda a partire sabato 21 settembre in prima serata con conduzione di Maria De Filippi (per le prime due puntate) e Michelle Hunziker.

Chi è Raniero Monaco Di Lapio: lavoro

Classe 1983, nasce a Londra ed è un modello ed attore italiano, divenuto famoso dopo la partecipazione come concorrente al Grande Fratello 2007.

Tra cinema e televisione, sono tante le produzioni per cui ha lavorato nel corso della sua carriera, dai film 'Smetto quando voglio' e 'Amore 14' ai telefilm 'Rosy abate', 'Che Dio Ci aiuti', 'La porta rossa', 'Catturandi', 'Un passo dal cielo'.

Chi è Raniero Monaco Di Lapio: vita privata, fidanzata, figli

E' legato all’attrice Beatrice Olla, insieme hanno partecipato al programma televisivo 'Dance Dance Dance'. Nel suo passato c'è una relazione con Mirela Kovacevic, ex coinquilina conosciuta nella Casa del Grande Fratello, con cui ha avuto una relazione lunga sei anni, che ha appassionato il pubblico televisivo. Non ha figli.

Chi è Raniero Monaco Di Lapio: partecipazione ad altri reality/talent show

Grande Fratello 7 (Canale 5, 2007)

Dance Dance Dance (Fox Life, 2016-2017)