Amici Celebrities, Maria De Filippi su tutte le furie contro Filippo Bisciglia: "Non ho paura di litigare pubblicamente"

(Nel video sopra un estratto della puntata di ieri di Amici Celebrities)

Maria De Filippi mette da parte il rapporto d'amicizia con l'ex gieffino Filippo Bisciglia e lo riprende davanti a tutti nel corso della seconda puntata del talent show versione vip di Canale 5.

I due filmati di Filippo Bisciglia

In realtà la "tirata d'orecchie" nei confronti del presentatore romano avviene in due momenti: il primo quando viene mandato in onda un video in cui Filippo esprime il proprio giudizio sui membri della squadra blu, ma in particolar modo con Emanuele Filiberto dicendogli che "È una pippa"; il secondo quando il presentatore di Temptation Island in un altro filmato accusa la produzione di avere favorito la sua sfidante Francesca Manzini sull'assegnazione di alcuni ritornelli che, a detta di Bisciglia, durerebbero molto di più dei suoi.

Maria De Filippi su tutte le furie

Un'affermazione che proprio non è andata giù a Maria che è andata su tutte le furie: "Se tu accusi la produzione, stai accusando 300 persone che lavorano qua dentro. E sinceramente, anche se ti conosco e ti voglio bene, difendo quelli che lavorano con me". A far inasprire ancora di più i toni la risposta di Filippo. "D'Accordo, grazie di tutto".

"Non ho paura di litigare pubblicamente"

Maria ancora più infastidita ribatte: "Ma grazie che vuol dire? Ci vogliamo bene, ma va a finire che litighiamo pubblicamente. Nel momento che tu vai dai uoi compagni e dici che i suoi ritornelli durano di più, che la gara è falsata, devo star zitta? Hai 3 canzoni bellissime, le canti bene, ma sei andato a contare i secondi che la produzione ha dato alla Manzini e hai attribuito alla produzione malafede. Grazie di che? Devo star zitta e dire 'Filippo hai ragione'? Litighiamo, litigo davanti a tutti non ho nessun problema".