Bisciglia si scusa con Maria De Filippi cantando: “Filippo, nun fa’ lo stupido stasera”

Il rimprovero che Maria De Filippi ha rivolto a Filippo Bisciglia nella seconda puntata di Amici Celebrities non poteva non avere un risvolto anche nella serata in onda ieri 5 ottobre. Il conduttore, ripreso dalla conduttrice per aver insinuato una disparità di trattamento tra lui e Francesca Manzini, ha pubblicamente chiesto scusa alla conduttrice durante la seconda manche sulle note di una canzone che, modificata a dovere durante l’esibizione, è diventata un musicale mea culpa intonato rivolgendosi proprio a Maria.

Filippo Bisciglia si scusa con la De Filippi cantando "Roma nun fa' la stupida stasera"

Cantando il brano “Roma nun fa' la stupida stasera”, Filippo Bisciglia ha pensato bene di cambiare le parole chiudendo con “Filippo nun fa' lo stupido stasera”, chiaro indice di scuse rivolte a Maria De Filippi che gli ha sorriso quale segno di una tensione ormai passata. Il ravvedimento di Bisciglia, subito pentito per quanto affermato in merito a presunte irregolarità delle sfide, era arrivato via social anche poco prima della messa in onda della puntata (che, ricordiamo, è registrata).

“Nella vita non si smette mai di imparare, basta saper riconoscere i propri sbagli cercare di non ripeterli e chiedere scusa…ora Filippo sali su quel palco, ridi, sorridi DIVERTITI DIVERTITI DIVERTITI e prova a cantare al meglio … P.S. e soprattutto non rompere le palle”, il messaggio postato su Instagram. Pace fatta, dunque: Maria De Filippi e Filippo Bisciglia ‘amici’ come prima.