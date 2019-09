Amici Celebrities, Geppi Cucciari a Luca Argentero: "Dio ti benedica"

(Nel video sopra lo show di Geppi Cucciari durante Amici Celebrities)



Esilarante, divertente, ironicamente pungente ed in perfetta forma fisica. Geppi Cucciari ha regalato risate, e non solo, al pubblico presente in studio e ai telespettatori che da casa hanno seguito la seconda puntata di Amici Celebrities.

Il saluto di Geppi Cucciali ai concorrenti e a Luca Argentero

"Faccio entrare una mia amica" ha detto Maria De Filippi annunciandola. Un susseguirsi di battute rivolte a Maria De Filippi che la comica sarda chiama Mariah: "Salutiamo Mariah, un apostrofo biondo tra le parole 'vediamo' e 'Rvm'. Ormai ha perso il cognome come Papa Francesco, Madonna, Cher". Poi il saluto all'attore Luca Argentero ospite in studio: "Dio ti benedica, sempre e comunque". Quindi una carrellata di battute sui concorrenti, Joe Bastianich, Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto: "Hai un pensiero fisso: 'Se nel 46 le cose fossero andate diversamente io sarei al Quirinale e al mio posto a cantare 'L'Italiano' ci sarebbe Mattarella'.

Il messaggio contro gli haters di Emma: "Sono persone minuscole"

Non solo risale. Geppi Cucciari decide di concludere il suo show con un momento di riflessione dedicato ad Emma Marrone. "La celebrità porta con sè tanto amore, ma basta poco per finire nel mirino degli haters. C'è una giovane donna che ha scritto sui social cose provocatorie, ha scritto che siamo tutti uguali. Poi si è ammalata e quegli stessi haters l'hanno insultata, offesa e le hanno augurato la morte. È gente che non avrebbe mai il coraggio di dire in faccia ciò che scrive, sono persone minuscole. Invece questa giovane donna sarà anche minuta, ma è indistruttibile ed è Emma. Emma questo è il tuo pubblico e questo è il tuo studio e noi ti aspettiamo"