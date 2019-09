Le pagelle di 'Amici Celebrities': Francesca Manzini show (9), il principe Emanuele Filiberto alla guerra (7)

La sfida era scovare il "talento nascosto" dei vip nelle abilità di canto e ballo. Ma, soprattutto, riuscire a formare un cast affiatato e intrigante per il pubblico di una televisione già zeppa di talent show. Ed è riuscita. Col beneficio di qualche personalità fumantina (come Emanuele Filiberto Di Savoia, Raniero Monaco Di Lapio e Filippo Bisciglia), che fa bene al pepe della competizione. Debutto con successo (3.502.000 spettatori, 20.61% share) ieri sera per 'Amici Celebrities', spin off del tradizionale talent 'Amici', ultima scommessa di Maria De Filippi in cui 12 personaggi famosi - dall'ex difensore Ciro Ferrara all'imitatrice Francesca Manzini - gareggiano a squadre l'un contro l'altro armati. "Chi di solito viene ad Amici lo fa perché spinto dal desiderio di far coincidere il talento con la vita - spiega la conduttrice e produttrice - chi viene invece ad Amici Celebrities lo fa per vivere una passione, perché è stato portato dalla vita altrove". A guidarli Alberto Urso e Giordana Angi, ex allievi della scuola qui promossi a coach dei team blu e bianco. In giuria Ornella Vanoni, Platinette e Giuliano Peparini (anche direttore artistico dello show). Ospiti della serata il duo comico Pio e Amedeo, l'attore Giuseppe Zeno e i cantanti J-Ax e Giusy Ferreri. Eliminati al primo turno Chiara Giordano e Martin Castrogiovanni.

Comincia con un omaggio alle vecchie edizioni di 'Amici' il debutto di 'Amici Celebrities'. Una continuità col passato che si costruisce col trionfale ingresso in studio di Giordana, Alberto, Sebastian Melo Taveira e Andreas Muller (anch'essi nel cast ad affiancare i coach), tra i concorrenti che hanno avuto maggior successo negli ultimi anni. E con la sigla d'apertura sulle note del brano 'Oltremare', interpretata dal corpo di ballo in una esibizione così scenografica da confermare ancora una volta come il connubio De Filippi-Peparini sappia regalare momenti di spettacolo tra i più riusciti della tv di oggi. E così, dopo aver mostrato i muscoli, l'impiattamento della ricetta che è la stessa della versione "nip": in scena talento, momenti di intrattenimento puro (ritroviamo i famosi "scherzi" ideati dalla redazione ai danni dei concorrenti e la prima vittima è Pamela Camassa a cui viene fatto credere che il compagno Filippo Bisciglia abbia una amante) e spazi emozionali. A fare la differenza il piglio, la disinvoltura e la competitività dei concorrenti celebri, entusiasti di mettersi in gioco, che si lasciano così alle spalle l'atteggiamento più remissivo dei ragazzi che, ancora giovanissimi, solitamente partecipano al talent. La stessa De Filippi, santa protettrice dalla conduzione asciutta, è più spigliata del solito: stuzzica gli allievi vip e dispensa abbracci materni ai suoi vecchi alunni. In una sola parola, è perfettamente empatica. Fu lei nel 2009 ad avere l'idea del format vip, auspicando una collaborazione con Paolo Bonolis, che evidentemente non ha trovato concretezza. Per Michelle Hunziker, che a partire dalla quarta puntata prenderà il timone del programma, un'eredità che sarà grande sfida.