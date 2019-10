Amici Celebrities: eliminata Francesca Manzini, ripescato Ciro Ferrara. Michelle Hunziker alla conduzione

(Francesca Manzini è la settima eliminata di Amici Celebrities: le sue parole dopo iul verdetto)

Amici Celebrities ha abbandonato la collocazione del sabato sera per approdare al mercoledì, condotto per la prima volta da Michelle Hunziker che ha raccolto l’eredità non facile della ‘mamma’ del talent spin off di Amici, Maria De Filippi. Il debutto della conduttrice nella quarta puntata del programma è andato in onda ieri, 9 ottobre, in una serata che ha decretato l’eliminazione di Francesca Manzini della squadra dei Blu e il ripescaggio di Ciro Ferrara dei Bianchi.

Michelle Hunziker conduce Amici Celebrities

“Vi divertirete molto”, aveva preannunciato Maria De Filippi salutando il pubblico nella terza puntata, l’ultima da lei condotta, per cedere il timone a Michelle Hunziker arrivata sul palco del programma con la grinta e il sorriso che la contraddistingue. Come prevedibile, la ‘nostalgia’ per la storica conduttrice è stata palesata sui social dai telespettatori, molti dei quali, tuttavia, hanno espresso la certezza che la showgirl saprà cavarsela alla grande, non fosse altro per la fiducia che Maria ha riposto in lei affidandole “la sua creatura”.





La fiducia che Maria ha dato alla #Hunziker, affidandogli. #AmiciCelebrities, ne vogliamo parlare?!!! — Ale⭐ (@AleJustOne) 9 ottobre 2019





Amici Celebrities, Ciro Ferrara rientra in gara grazie al ripescaggi

La quarta puntata di Amici Celebrities si è aperta con un l'ingresso di Michelle Hunziker e l’annuncio di un ripescaggio di due eliminati. A deciderlo sono stati i tre giurati, Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini che hanno decretato che fossero Joe Bastianich e Ciro Ferrara a contendersi la possibilità di tornare in gara. Dopo le rispettive esibizioni, ad aggiudicarsi la vittoria è stato Ciro Ferrara, rientrato a pieno titolo nel gioco nella squadra dei Bianchi.

Amici Celebrities, Francesca Manzini eliminata si commuove: “Non me l’aspettavo”

La settima eliminata del talent è stata Francesca Manzini che ha perso la sfida contro Massimiliano Varrese: “Vorrei ringraziare mio padre per la sua irresponsabilità. Non si nasce genitori e questa cosa mi ha dato la possibilità di essere qui davanti a voi”, ha detto la concorrente prima di salutare il pubblico. “Mi dispiace tanto, non me l’aspettavo”, ha aggiunto nella prima intervista a caldo dietro le quinte, riconoscendo, tuttavia, la preparazione dell’avversario che “si meritava una vittoria, era una sfida alla pari”.