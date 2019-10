Amici Celebrities, eliminati Ciro Ferrara e Raniero Monaco. Maria De Filippi lascia il programma

Una puntata ricca di spettacolo, emozioni e anche annunci importanti quella di Amici Celebrities in onda sabato 5 ottobre su Canale 5. Il terzo appuntamento con il talent show spin off di ‘Amici’, che ha decretato l’eliminazione di altri due concorrenti, Ciro Ferrara della squadra dei Bianchi e Raniero Monaco di Lapio dei Blu, è stato anche l’ultimo trasmesso di sabato e l’ultimo condotto da Maria De Filippi che, come precedentemente annunciato, passerà il timone del programma a Michelle Hunziker, conduttrice a partire dalla quarta puntata in onda mercoledì 9 ottobre in prima serata.

‘Amici Celebrities’, quarta puntata mercoledì 7 ottobre: conduce Michelle Hunziker

Maria De Filippi ha spiegato al pubblico che sin dall’inizio alla conduzione di ‘Amici Celebrities’ doveva esserci Michelle Hunziker, sostituita per permetterle di condurre Striscia la notizia. Adesso, finiti gli impegni con il tg satirico, la showgirl può prendere il suo posto: “E’ bravissima, vi divertirete molto”, ha assicurato la conduttrice che ha dato appuntamento a mercoledì 7 ottobre con la quarta puntata del talent.

Amici Celebrities, terza puntata: eliminati Ciro Ferrara e Raniero Monaco di Lapio

Per quanto riguarda la gara, nel corso della terza puntata di Amici Celebrities sono stati eliminati Ciro Ferrara (che ha perso la sfida con Massimiliano Varrese) e Raniero Monaco di Lapio, scontrato con Francesca Manzini. In gara, dunque, restano 6 con concorrenti: Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Francesca Manzini per la squadra Blu; Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia per la squadra Bianca.

Il prosieguo delle sfide tra i concorrenti è stato dettato da un regolamento diverso rispetto alle puntate precedenti: se prima era la squadra vincente a votare per eliminare un proprio avversario, a partire dalla terza puntata il compito va ai tre giudici Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini. Inoltre, è stata introdotta anche una prova ‘immunità’ che, se vinta, consente al concorrente a rischio eliminazione di non lasciare il programma.