"Le sarte di ‘Amici’ lavorano gomito a gomito", la produzione del talent chiarisce: "Tutto regolare"

Il talent ‘Amici’ è tra i pochissimi programmi televisivi che oggi, nonostante l’emergenza sanitaria, continui ad essere trasmesso in diretta su Canale 5, ovviamente senza pubblico e con pochissimi ospiti. Nei giorni scorsi è circolata una foto che ritrae le sarte del programma intente a cucire le felpe dei ragazzi nel backstage con indosso le mascherine, ma molto vicine le une alle altre. Lo scatto, pubblicato dal sito Dagospia, ha fatto sorgere il dubbio che durante la preparazione del talent non venissero rispettate le norme che impongono la distanza di sicurezza per evitare ogni rischio di contagio del coronavirus, dubbio a cui la stessa produzione del programma ha risposto con una nota pubblicata dallo stesso Dagospia.

Amici, le sarte lavorano fianco a fianco? La produzione del programma chiarisce

A chiarire la situazione precisando il regolare rispetto di ogni norma in vigore è stata Claudia Ciaramella, produttore esecutivo del talent, con un comunicato diffuso da Dagospia.

“In risposta alla polemica sorta a seguito della pubblicazione di una foto scattata nella sartoria del programma Amici, nella quale si ritraggono alcune persone intente a lavorare in gruppo sulla realizzazione di alcuni capi necessari per la puntata imminente, ci teniamo a specificare che quanto ritratto è perfettamente aderente alle regole disposte dal Decreto Legge 17 Marzo 2020 - n°18 che recita: “...per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale, di cui all’art. 74, comma 1, le mascherine chirurgiche...”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Col che è dimostrato che così come in tutti gli altri ambiti lavorativi della produzione, sono adottate tutte le norme necessarie a proteggersi e a proteggere le persone coinvolte lavorativamente alla produzione del programma. Grazie dell’attenzione”, conclude la nota del produttore esecutivo del programma che il 27 marzo andrà in onda con la semifinale, vendendo in gara i ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii e i cantanti Gaia Gozzi, Giulia Molino e Nyv.