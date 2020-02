Amici 2020, il serale: cast, concorrenti, giuria, puntate e cosa c'è da sapere

Al via venerdì 28 febbraio, in prima serata su Canale 5, in diretta dal Teatro 8 degli Studi Titanus Elios in Roma, il serale di 'Amici di Maria De Filippi', il talent show più longevo e più seguito della tv italiana. Nove le puntate previste in scaletta. Sei delle quali vedranno come protagonisti i 10 allievi, mentre le ultime 3 ("richieste da Mediaset") saranno celebrative della storia del talent, con una festa organizzata per alcuni ex allievi di successo. Ma vediamo di seguito tutte le anticipazioni.

Amici 2020, il serale: anticipazioni prima puntata 28 febbraio 2020

Amici 2020, il serale: i concorrenti

Dieci gli studenti che si contendono la vittoria: Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco e Martina (cantanti); Valentin, Nicolai, Javier e Talisa (ballerini)

Amici 2020, il serale: il meccanismo

Addio alle squadre e ai coach, i concorrenti gareggeranno tutti contro tutti. Quest'anno le sfide vedranno un circuito ad eliminazione che decreterà un vincitore della categoria canto, uno nel ballo e il vincitore assoluto. Tre gli organi giudicanti: la giuria di qualità, composta da Vanessa Incontrada, Loredana Bertè, Gabry Ponte e il 'battitore libero' Tommaso Paradiso, i Professori insieme alla VAR formata dal Maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo di fama internazionale Luciano Cannito, infine il pubblico da casa.

Amici 2020, il serale: la giuria di qualità

Quest'anno la giuria di qualità è composta da Loredana Bertè e Gabri Ponte, Vanessa Incontrada e Tommaso Paradiso, simbolo del cantautorato indie pop, che "parlerà e dirà quel che pensa" ma non sarà un vero e proprio giurato perché "è la prima volta che partecipa ad un programma televisivo, so che è stato corteggiato da altri talent e che lui non ha accettato. Valuteremo man mano se sarà presente in tutte le puntate", spiega Maria De Filippi in conferenza stampa.

Amici 2020, il serale: che cos'è 'Amici Prof'

'Amici prof' è una delle novità dell'intrattenimento targato Amici. Sarà "un ribaltone in cui i ragazzi diventeranno 'professori'" e vedrà la partecipazione di Al Bano e Romina.

Amici 2020, il serale: 3 puntate per celebrare gli ex concorrenti

Le ultime 3 puntate ("richieste da Mediaset", precisa De Filippi in conferenza stampa) saranno celebrative della storia del talent, con una festa organizzata per alcuni ex allievi di successo. Tra questi Michele Bravi ed Enrico Nigiotti, mentre gli altri nomi non sono ancora noti.

Amici 2020, il serale: la telefonata da casa

Tutta nuova è la chiamata da casa di una celebrità: "Ho preso spunto da Amadeus e Fiorello a Sanremo; ci sarà un telefono, chi vuole può telefonare. Fiorello? E' targato Rai e mi sembra che ci stia benissimo, però la sintonia c’è sempre stata e sarei felicissima se chiamasse, così come se chiamasse Celentano".

Amici 2020, il serale: lo spazio di riflessione

Quest'edizione vedrà uno spazio di riflessione con "qualcuno che parlerà di valori agli allievi". Ospite della prima puntata, ad esempio, Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli, volti mediatici delle Sardine, che faranno un monologo "contro l'odio".