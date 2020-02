Amici come prima: via i coach, gli allievi tornano al centro. In giuria Incontrada, Bertè, Gabry Ponte (e Tommaso Paradiso)

"'Amici', rispetto agli altri talent o a 'Tu sì que vales', non è fondato sulla giuria o sui professori, bensì è fondato sui ragazzi". Per questo Maria De Filippi mette di nuovo gli allievi al centro ed elimina i coach: il nuovo serale vedrà una gara tutti contro tutti. Ma siccome anche lo show vuole la sua parte, i nomi della giuria di qualità sono di peso: Loredana Bertè e Gabri Ponte, già gravitati in passato nel sistema solare mariano, Vanessa Incontrada, tra i volti televisivi più amati del momento (perché, come fu con Belen Rodriguez ed Ornella Vanoni in precedenza, Maria chiama a sé ciò che il pubblico anela), infine Tommaso Paradiso, che "parlerà e dirà quel che pensa" ma non sarà un vero e proprio giurato perché "è la prima volta che partecipa ad un programma televisivo, so che è stato corteggiato da altri talent e che lui non ha accettato. Valuteremo man mano se sarà presente in tutte le puntate". Si parte venerdì 28 febbraio, in prima serata su Canale 5, in diretta dal Teatro 8 degli Studi Titanus Elios in Roma.

Dopo le perplessità del pubblico sul "pongo-regolamento" dell'anno scorso (con l'eliminazione in corsa dei coach Ricky Martin e Vittorio Grigolo e vari aggiustamenti del meccanismo), quest'anno le sfide vedranno un circuito ad eliminazione “tutti contro tutti” che decreteranno un vincitore della categoria canto, uno nel ballo e il vincitore assoluto. L'obiettivo è mettere al centro il talento dei 10 studenti Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco e Martina cantanti Valentin, Nicolai, Javier e Talisa. "Non ci sono più le due casette per gli allievi e non ci saranno i filmatini di uno contro l'altro. Senza coach, gli allievi non potranno più nascondersi alle loro spalle", spiega De Filippi, che fa un ragionamento complessivo sulle nuove generazioni, più navigate del passato ma altrettanto vulnerabili: "Gli allievi di oggi sono più consapevoli e meno tonti di 20 anni fa. Hanno chiaro che la casa discografica non è un punto di arrivo; non c'è un ragazzo che non chieda un manager o un produttore al momento del contratto (...) 20 anni fa i ragazzi senza smartphone vivevano meglio, oggi leggono i commenti negativi, ci soffrono, si deprimono, arrivano a prendere ansiolitici, a chiederli, pensano di smettere". Tre gli organi giudicanti: la giuria di cui sopra, i Professori insieme alla VAR formata dal Maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo di fama internazionale Luciano Cannito, infine il pubblico da casa.

Tutte le novità, dal giorno di messa in onda ad 'Amici prof'

Nove le puntate previste in scaletta. Sei delle dieci puntate vedranno come protagonisti i 10 allievi, mentre le ultime 3 ("richieste da Mediaset") saranno celebrative della storia del talent, con una festa organizzata per dieci ex allievi di successo (tra cui Michele Bravi ed Enrico Nigiotti). Tra le altre novità diversi spazi dedicati all'intrattenimento. Anzitutto, 'Amici prof', di cui saranno ospiti fissi Al Bano e Romina, "un ribaltone in cui i ragazzi diventeranno 'professori'". Poi la chiamata da casa di una celebrità:"Ho preso spunto da Amadeus e Fiorello a Sanremo; ci sarà un telefono, chi vuole può telefonare. Fiorello? E' targato Rai e mi sembra che ci stia benissimo. Però la sintonia c’è sempre stata e sarei felicissima se chiamasse, ma anche se chiamasse Celentano". Infine uno spazio di riflessione con "qualcuno che parlerà di valori agli allievi".

Il countdown è dunque cominciato. La prima a telefonare, in occasione della puntata di debutto, sarà la comica Luciana Littizzetto. Ospiti del debutto Ghali, Alessandra Amoroso, Emma, Ermal Meta, Elisa, J-Ax. Mentre lo spazio di riflessione sarà affidato a Mattia Santori, volto mediatico delle Sardine, che farà un monologo "contro l'odio". "Ho pensato che gli esponenti delle Sardine potessero essere strumentalizzati, ma loro non sono un partito politico - spiega De Filippi - Mi fa piacere che abbiano detto sì ad Amici, loro non vanno in tutti i programmi. Invitare Salvini per bilanciare? Lui rappresenta un partito politica. Se ci fosse qualcuno che vota Lega e che avesse un messaggio sui valori, sì".

Da evidenziare che quest'anno si parte in anticipo di un mese rispetto alle altre edizioni. "Il motivo nasce da un problema di palinsesto - precisa De Filippi - è stato chiesto l'anticipo ed è stato detto di sì. La collocazione è al venerdì perché al sabato c'è 'C'è posta per te'; quando finirà 'C'è posta', 'Amici' tornerà al sabato". L'azienda non ha dato aspettative di ascolti: "Mediaset ha detto grazie e nient'altro. In questo caso era giusto dire grazie e basta". Il palinsesto la vedrà scontrasi contro Carlo Conti e la sua Corrida su Rai 1, con cui la conduttrice ha un ottimo rapporto (vedi alla voce Festival di Sanremo 2017) ma "non c'è competizione, mai sognato che ci fosse". Poi, una volta tornati al sabato, si tornerà alla sfida tradizionale con Milly Carlucci: "Non inneschiamo un dialogo continuo di confronto con 'Ballando con le stelle', io non ne posso più. Cercate di misurare le parole, come ho fatto io", dice la padrona di casa ai giornalisti.

Gallery