Amici Speciali, le anticipazioni della seconda puntata

Venerdì 22 maggio va in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata di Amici Speciali, show benefico condotto da Maria De Filippi che vede la sfida tra due squadre di cantanti e ballerini in gara per raggiungere obiettivi utili all'emergenza sanitaria.

Dopo l’esordio che ha decretato la vittoria del ballerino Alessio Gaudino della squadra bianca e la raccolta di 100mila euro di ricavi dal televoto da destinare all'emergenza sanitaria, questa sera, le ‘breaking news’ pubblicate nel profilo social del programma mostrano i ballerini Gabriele Esposito e Javier Rojas e il cantante dei The Kolors Stash Fiordispino commentare il debutto. Se Esposito ha precisato di non voler fare alcuno spoiler ma la sciato intuire che potrebbe fare nuovamente un remake, il cubano Javier Rojas, vincitore della categoria ballo dell'ultima edizione di Amici, non ha dato nessuna anticipazione limitandosi ad affermare che si cimenterà in una "nuova variazione classica". Per quanto riguarda il cantante dei The Kolors Stash Fiordispino ha assicurato ai telespettatori che dovranno prepararsi ad assistere ad una puntata "bomba", in cui avranno modo di vedere qualcosa di sensazionale.

Amici Speciali, le squadre

A scendere in campo in questa nuova avventura sono 5 ballerini professionisti che si sono messi in luce in diverse edizioni di “Amici”: il vincitore di categoria della 15° edizione Gabriele Esposito, il finalista della 15° edizione Alessio Gaudino, il vincitore della 16° edizione Andreas Muller, il ballerino latino-americano semifinalista della 18° edizione Umberto Gaudino e per finire il vincitore di categoria dell’edizione appena conclusasi, la 19°, il ballerino Javier Rojas.

Con loro in gara 7 cantanti: Irama, vincitore di Amici 17; Michele Bravi, vincitore della settima edizione di “X Factor” e Giordana Angi, vincitrice del Premio della critica di Amici 18 e seconda classificata; Alberto Urso, vincitore di Amici 18; la band The Kolors, vincitori di Amici 14; Random e Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19

A valutare le esibizioni una giuria d’eccellenza: il mattatore della tv Gerry Scotti, l'attrice e conduttrice Sabrina Ferilli, lo showman Giorgio Panariello e l’etoile Eleonora Abbagnato. Oltre al parere della giuria saranno determinanti le valutazioni espresse da Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.