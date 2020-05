Amici Speciali: data, cast e cosa c'è da sapere sulla maratona benefica di Maria De Filippi

Una maratona benefica in quattro puntate, per aiutare il nostro Paese nei mesi della pandemia da coronavirus. Ecco tutto quello che c’è da sapere su 'Amici Speciali – con TIM insieme per l’Italia', lo spin off del talent show 'Amici di Maria De Filippi' in onda su Canale 5 con la conduzione di De Filippi e la produzione di Fascino Pgt. Dodici i concorrenti in gara, tra ballerini e cantanti, di cui la maggior parte "ripescati" tra quelli che hanno fatto la storia del talent. Si comincia venerdì 22 maggio.

I concorrenti di Amici Speciali

I partecipanti alla trasmissione sono, in gran parte, ex allievi del talent Amici.

Cinque i ballerini: Andreas Muller, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Javier Rojas;

Sette i cantanti: Michele Bravi, The Kolors, Irama, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi (vincitrice dell'ultima edizione di Amici 2020) e Random. Quest'ultimo è un rapper ed è l'unico outsider, dal momento non ha mai preso parte ad Amici [QUI LA BIOGRAFIA].

I giudici di Amici Speciali

Quattro i personaggi che dovrebbero sedere in giuria, equamente divisa tra due uomini e due donne. L'unico nome certo al momento è quello di Vanessa Incontrada, che ha confermato la sua presenza e reduce dall'esperienza di giudice all'ultima edizione di Amici 2020.

Per quanto riguarda i professori, sappiamo che ci sarà Alessandra Celentano, mentre sarà assente Veronica Peparini.

Giuliano Peparini direttore artistico di Amici Speciali

E' Giuliano Peparini, coreografo di fama internazionale e storico volto di Amici nella sua versione tradizionale, il direttore artistico della trasmissione Amici Speciali.