Amici Speciali, chi sono i concorrenti in gara: tutte le informazioni

Venerdì 15 maggio in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi conduce in diretta la prima puntata di "Amici Speciali" con Tim insieme per l'Italia, maratona benefica in quattro appuntamenti nata per aiutare il nostro Paese nei mesi della pandemia da coronavirus. Dodici i concorrenti in gara, tra ballerini e cantanti, di cui la maggior parte "ripescati" tra quelli che hanno fatto la storia del talent: di seguito tutte le informazioni su ognuno di loro.

Cantanti

The Kolors. Stash, 31 anni, polistrumentista e frontman, Alessandro Fiordispino e Daniele Mona, 31 anni, musicisti e componenti del gruppo. Nel 2010 Stash forma con Daniele Mona e Alex Fiordispino i “The Kolors” che, dopo il primo ingaggio come resident band a “Le Scimmie”, storico locale milanese, suonano a Londra, Berlino e Stoccolma fino a quando il trio viene notato da artisti internazionali come Paolo Nutini, i Gossip e gli Hurts che li scelgono come apripista dei loro concerti in Italia. Nel 2015 vincono la 14esima edizione del talent show di Maria De Filippi “Amici” aggiudicandosi anche il Premio della Critica. Il gruppo ha già collezionato 5 dischi di platino, tour sold out e duetti con grandi artisti del panorama musicale italiano tra cui Elisa, J-Ax, Marco Mengoni, Gue Pequeno ed Elodie (il loro singolo “Pensare male” ha conquistato il Disco di Platino ed è stato uno dei brani più suonati dalle radio italiane e al numero 1 della classifica Airplay per 3 settimane consecutive). Nel 2018 hanno partecipato al Festival di Sanremo con il loro primo inedito in italiano, “Frida (mai, mai, mai)”. Ricopre il ruolo di Professore di canto dei talenti in gara alla 18esima e alla 19esima edizione di “Amici”.

Irama, 24 anni, cantautore

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, nasce a Carrara. A soli 7 anni si appassiona alla musica, ascoltando grandi cantautori italiani come Fabrizio De André e Francesco Guccini, e a scrivere le sue prime canzoni. Nel 2016 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano “Cosa Resterà”, certificato disco d’oro da FIMI GfK. Nell’estate del 2016 vince la sezione Giovani del “Coca Cola Summer Festival”. L’anno seguente ritorna a partecipare al festival estivo di Canale 5, questa volta nella categoria Big. Nel 2017 conquista un posto nella scuola di “Amici”, nonché la vittoria del programma. Il suo singolo “Nera” raggiunge la certificazione di quadruplo Platino e anticipa l’album “Plume” che resta in classifica al primo posto per 11 settimane consecutive, rappresentando un vero e proprio record per l’Italia. Ottiene il triplo disco platino ed è anche l’unico disco dell’anno ad aver venduto 100 mila copie fisiche. Nel 2019 partecipa alla 69esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “La Ragazza Con Il Cuore Di Latta” (doppio disco di Platino). Il tour registra il tutto esaurito e si chiude con un concerto sold out al Forum di Assago. La sua carriera ha all’attivo 12 Dischi di Platino e 6 d’Oro ed è in continua ascesa anche grazie alla potenza di alcuni suoi singoli, divenuti veri e propri tormentoni musicali, come per esempio la hit dell’estate 2019 “Arrogante” che conquista l’Airplay radiofonico e il doppio Platino per le vendite. Nel 2020 pubblica il brano “Milano” feat. Francesco Sarcina, i cui proventi sono destinati a favore dell’emergenza COVID-19.

Alberto Urso, 22 anni, tenore e polistrumentista

Nasce a Messina. La passione per la musica sboccia a soli 8 anni quando il papà lo porta per la prima volta a sentir cantare un amico tenore. Grazie alla sua predisposizione naturale al canto e grazie al sostegno della sua amata nonna Rosetta, studia e si diploma in teoria e solfeggio presso il Conservatorio di Messina e consegue la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Suona il pianoforte, il sax e la batteria. Il 10 maggio 2019 pubblica con la major Universal Music Italy (Polydor Records) il suo primo disco intitolato “Solo” (9 inediti e 2 cover). Il 25 maggio vince la 18esima edizione di “Amici” e con la sua partecipazione e vittoria avvicina molti giovani al genere lirico e pop lirico. Tra settembre e ottobre Canale 5 lo ingaggia come tutor di canto della squadra blu nella prima edizione del talent “Amici Celebrities”. Il 29 novembre inizia il suo primo live tour prodotto da Friends & Partners. Il 31 ottobre esce il suo secondo album “Il Sole ad Est” - 8 inediti scritti per lui da importanti autori tra cui Ermal Meta, Giordana Angi, Kekko Silveste, Federica Camba e Briga - che scala subito la classifica FIMI GfK degli album più venduti in Italia conquistando il secondo posto. Tra novembre e dicembre registra diversi brani a Londra presso gli storici Metropolis Studios (dove hanno inciso i più grandi cantanti e musicisti del mondo). Dal 4 all’8 febbraio 2020 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Il Sole ad Est” (scritto da Gerardo Pulli e Piero Romitelli) e con “La voce del silenzio” in coppia con Ornella Vanoni. Venerdi’ 7 febbraio 2020 esce la riedizione dell’album “Il Sole ad Est”, che contiene il brano sanremese e altri 4 canzoni.

Michele Bravi, 25 anni, cantautore

È un musicista che divide la sua espressione artistica tra musica e web. Nel 2013, vince “X Factor” con l’inedito “La Vita e La Felicità”, scritto per lui da Tiziano Ferro. Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Il Diario degli Errori”, che anticipa l’album “Anime di Carta” (Universal), tra i 10 più venduti dell’anno. Sempre nel 2017, entra a far parte del cast del Serale della 17esima edizione di “Amici”, nel ruolo di tutor, ed è la voce della versione italiana di “Remember Me” (Ricordami), brano della soundtrack del film Disney “Coco”. Nel 2018 collabora con Gué Pequeno al singolo doppio platino di Elodie “Nero Bali” e pubblica il suo primo romanzo “Nella vita degli altri” (Mondadori). L’uscita del suo nuovo album “La geografia del Buio”, programmata per marzo 2020, è stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria.

Giordana Angi, 26 anni, musicista, autrice e cantante

Nata a Vannes in Bretagna, si trasferisce con la famiglia in Italia, ad Aprilia, passa la sua adolescenza divisa tra Italia e Francia. A soli 11 anni inizia a scrivere le sue canzoni in tre lingue: italiano, francese e inglese. Il 2012 segna il suo debutto sul palco di Sanremo Giovani con il brano “Incognita Poesia” e nello stesso anno è interprete del brano “Poker Generation”, colonna sonora dell’omonimo film diretto da Gianluca Minigotto. Nel 2018 Giordana torna da autrice al Festival di Sanremo, firmando il brano interpretato da Nina Zilli “Senza Appartenere”. Nello stesso anno partecipa alla 18esima edizione di “Amici” e il 19 aprile pubblica il suo primo album “Casa” - 7 tracce su etichetta Virgin Record (Universal Music Group). Il 25 maggio alla finale di “Amici” si aggiudica il secondo posto e Il Premio della Critica assegnatole dalle più importanti testate giornalistiche quotidiane e web. L’11 ottobre esce il suo secondo album “Voglio essere tua”, che debutta al 1º posto nella classifica FIMI GfK degli album più venduti (è la prima donna a raggiungere questo traguardo nel 2019). Tra settembre e ottobre è tutor di canto della squadra bianca nella prima edizione del talent “Amici Celebrities”. A novembre esce “Accetto Miracoli”, ultimo album di Tiziano Ferro, di cui Giordana firma la title track e altri 3 brani. Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Come mia madre” e il 7 febbraio pubblica “Voglio essere tua (Sanremo Edition)”, nuova edizione del suo secondo album arricchita dal brano in gara e da altre tre nuove canzoni.

Gaia Gozzi, 22 anni, cantautrice

Nata a Viadana (Mantova), è italo brasiliana e vive a Milano. Comincia ad appassionarsi al canto e alla musica sin da piccola ed è autodidatta. Nel 2016 partecipa al talent “X Factor” nella squadra capitanata da Fedez classificandosi al secondo posto. Il 3 aprile si è aggiudicata la vittoria assoluta della 19esima edizione di “Amici” e il Premio TimMusic per l’inedito piu’ ascoltato sulla piattaforma TimMusic (“Coco Chanel”). Venerdì 20 marzo è uscito in versione digitale su etichetta Sony Music Italy il suo album “Genesi“, che ha debuttato al primo posto della classifica di iTunes e al quinto posto della classifica FIMI GfK, stabile da oltre un mese nella Top 15 della classifica degli album più venduti (dati Fimi GFK) e ha già superato 15 milioni di stream. Il primo singolo estratto “Chega” ha esordito al primo posto della classifica iTunes ed è stabile da quasi due mesi nella Top 20 della classifica dei singoli più ascoltati (dati Fimi GFK) e nella Top 20 Earone. "Genesi" è una giungla urbana, dove le atmosfere da club e l'elettronica in punta di synth sono inondate dalla calda luce brasiliana e dalle atmosfere tropicali. Il 22 maggio esce la versione deluxe di “Genesi” dal titolo “Nuova Genesi” con 3 inediti.

Random, 19 anni, cantautore rapper.

Emanuele Caso, in arte Random, nasce a Massa di Somma in provincia di Napoli. All’età di due anni si trasferisce a Riccione dove scopre la sua passione per il rap. L’incontro con il produttore ZENIT dà vita ad un duo artistico affiatato e nell’agosto del 2018 pubblicano il loro primo album “Giovane oro”. Nel maggio 2019 esce il singolo “Chiasso” che viene certificato disco di platino, mentre nell’ottobre dello stesso anno, il nuovo singolo “Rossetto”, disco d’oro, gli permette di essere selezionato come “artista del mese” da MTV New Generation. Il singolo raggiunge oltre 19 milioni di streaming su Spotify. A gennaio 2020 pubblica il singolo “Scusa a a a”, tra le prime tendenze su Youtube Italia, mentre a marzo il singolo “Marionette” in collaborazione con Carl Brave.

