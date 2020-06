Amici Speciali, Umberto Gaudino è il nuovo quarto finalista

Umberto Gaudino è il nuovo finalista di Amici Speciali al posto di Stash e i the Kolors. A qualche ora dall’annuncio della rinuncia del cantante a gareggiare per la vittoria dello show, Irama, Michele Bravi e Alessio Gaudino hanno espresso la loro preferenza per il ballerino. Ai tre, infatti, era stato demandato il compito di individuare il quarto concorrente in sua sostituzione.

Diverse le opinioni sulla scelta che i fan del programma stanno esprimendo in queste ore a commento del video postato sulla pagina ufficiale del programma: se alcuni si dicono soddisfatti per la volontà unanime di scegliere Umberto per la sfida finale, altri polemizzano sulla scelta che, a loro dire, non sarebbe dovuta ricadere su un professionista della scuola. I giochi però sono fatti: ora non resta che attendere di scoprire chi nella finale tutta al maschile di Amici Speciali alzerà il tanto ambito trofeo.