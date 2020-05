Amici Speciali, anticipazioni semifinale: eliminati 8 concorrenti

Ultime battute per ‘Amici Speciali’, giunto alla penultima puntata in onda in diretta su Canale 5 venerdì 29 maggio. La semifinale dello show benefico pensato da Maria De Filippi per dare un supporto concreto all’emergenza sanitaria subisce adesso una modifica del regolamento che, in vista della finalissima del 5 giugno, vede la proclamazione dei quattro finalisti. Dunque, saranno otto gli artisti eliminati tra cantanti e ballerini che diventeranno "supporter" di un finalista e lo sosterranno durante le esibizioni.

Amici Speciali, i concorrenti in gara

Venerdì 29 maggio, dunque, vedremo sfidarsi i cantanti The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random; tra i ballerini Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino. Le prime due puntate hanno visto il trionfo rispettivamente di Alessio Gaudino e Alberto Urso.

Fino ad oggi Amici Speciali ha donato alla Protezione Civile 65mila tamponi, 10 mila mascherine ffp2, 2 apparecchiature per la terapia intensiva, rimborsi a 5 medici per 1 mese, rimborsi a 10 operatori socio-sanitari per 30 giorni, 1100 litri di gel disinfettante e tutti i proventi del televoto.