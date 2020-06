Amici Speciali, Stash e i The Kolors rinunciano alla finale: l’annuncio in un video

A poche ore dalla finale di Amici Speciali in onda su Canale 5 venerdì 5 giugno Stash e i The Kolors hanno rinunciato alla gara, e dunque, all’opportunità di vittoria per cedere il posto a un altro concorrente. L'annuncio è stato dato dalla produzione dello show con un video postato sui canali social in cui è stato lo stesso cantante a spiegare la scelta, dettata dalla constatazione di aver avuto già diverse opportunità grazie al talent di Maria De Filippi e perciò di voler fare spazio alle carriere di altri colleghi.

“Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista, sin da subito, sin dal primissimo momento dopo la puntata, mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista”, ha esordito Antonio Stash Fiordispino: “Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un'opportunità. Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l'ho alzata nel 2015. Da due anni sono professore in questa scuola e gran parte di questi ragazzi che vedete in questo programma li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati per cui mi sembra giusto rinunciare in questo momento al mio posto di finalista”.

Amici Speciali, come verrà scelto il quarto finalista

Saranno, dunque, Michele Bravi, Irama e Alessio Gaudino a disputare la finale di Amici Speciali, a cui si aggiungerà il quarto finalista che prenderà il posto di Stash e i The Kolors. A spiegare le modalità con cui verrà scelto il nuovo finalista è stato lo stesso frontman della band: “A decidere chi sarà la persona che prenderà il mio posto saranno gli altri tre finalisti, esattamente come hanno fatto con me. Per cui, ci vediamo venerdì, ci divertiremo”. Stash comunque parteciperà alla serata finale del talent nel ruolo di supporter proprio come gli 8 concorrenti che non sono riusciti ad accedere alla finale.