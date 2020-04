Al via "Amici Speciali", il nuovo show di Maria De Filippi in tempi di coronavirus: cast e cosa c'è da sapere

Mentre la maggior parte delle trasmissioni televisive resta sospesa a causa dell'emergenza coronavirus, Maria De Filippi e la sua squadra di produzione Fascino PGT provano ad andare avanti in collaborazione con Mediaset. Non solo l'edizione straordinaria di Uomini e Donne, con Gemma Galgani e Giovanna in cerca di un amore tramite chat (e gli ascolti che per il momento sembrano non premiare il coraggio della sfida), adesso prende il via anche "Amici Speciali", una sorta di spin off di Amici.

Una maratona artistica in quattro puntate, tra danza e canto, al via prossimamente su Canale 5 e dedicata agli ex allievi dell'accademia più famosa della tv. La data di debutto non è stata ancora comunicata, così come il funzionamento dettagliato del meccanismo del gioco. Di certo c'è che tutto sarà all'insegna della solidarietà. "Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che si possa fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può. Noi di Amici lo facciamo con la danza e il canto", si legge nella nota diffusa alla stampa.

Con questo intento scendono in campo 12 professionisti del ballo e del canto. La maggior parte sono nati artisticamente proprio nella trasmission di Mediaset. Cinque i ballerini: Andreas Muller, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Javier Rojas; sette i cantanti: Michele Bravi, The Kolors, Irama, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random.

Amici Speciali è figlio dei tempi. In queste settimane, infatti, sarebbe dovuto andare in onda un'altra trasmissione di Maria De Filippi, ovvero "Amici All Star", dedicato proprio agli ex talent della scuola ed annunciato in primavera durante la presentazione della conferenza stampa di Amici. Oggi il tutto viene rivisitato in chiave solidale.