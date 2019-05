Amici 18, ultimo atto: chi sono i finalisti in lizza per la vittoria

Amici 18, ancora poche ore e il sipario cadrà anche sulla diciottesima edizione del talent show più longevo della tv italiana. Oggi, sabato 25 maggio, la prima serata di Canale 5 trasmette in diretta la sfida finale tra i giovani talenti rimasti in gara per aggiudicarsi la vittoria: il tenore Alberto Urso, la cantautrice Giordana Angi e i due ballerini Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo.

Ma, scendendo nei dettagli, chi sono i finalisti? E qual è stato il loro percorso durante il talent? Di seguito, tutte le informazioni sui finalisti di Amici 18.

Amici 18, chi è Alberto Urso (tenore)

Nato a Messina 21 anni fa, Alberto Urso è tenore e polistrumentista. Nel 2010, ad appena 13 anni, partecipa a ‘Ti lascio una canzone’ di Antonella Clerici come cantante lirico e arriva a duettare con Gianni Morandi sulle note di ‘Tu che m’hai preso il cuor’. In seguito ha proseguito i suoi studi, si è diplomato in teoria e solfeggio presso il conservatorio musicale di Messina con il massimo dei voti e a conseguito la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Oggi studia pianoforte, sax e percussioni. Ha un tatuaggio che raffigura lo spartito di “O Sole Mio” ed Euterpe, musa della musica.

Alberto Urso viene presentato nella scuola di Canale 5 da Stash, il primo ad essere colpito dalla sua voce ai casting. Nella puntata andata in onda sabato 1 dicembre porta ‘O sole mio’ e conquista subito un posto nella scuola: per lui gli insegnanti decidono di aggiungere un banco in più ai 12 previsti. Il ragazzo guadagna facilmente l’accesso al serale e concorre nella squadra blu capitanata da Vittorio Grigolo.

Inediti: “Indispensabile”, “Non sarebbe passione”, “Vento d’amore”.

Amici 18, chi è Giordana Angi (cantautrice)

Giordana Angi, classe 1994, è nata a Vannes, in Bretagna, e vive nella provincia di Latina. A 11 anni comincia a coltivare la sua passione per la musica. Scrive le sue canzoni in tre lingue: italiano, francese e inglese. Nel 2012 debutta sul palco di “Sanremo Giovani”, nello stesso anno è interprete del brano “Poker Generation”, colonna sonora dell’omonimo film diretto da Gianluca Minigotto. Nel 2016 l’incontro artistico con Tiziano Ferro che produce il suo singolo “Chiusa con te (xxx)”. Nel 2018 torna al “Festival di Sanremo”, ma nelle vesti di autrice: scrive per Nina Zilli il brano “Senza Appartenere”.

Giordana Angi si presenta ai casting di Amici 18 convincendo i professori prima con l’inedito “La solita stronza” e poi con un brano dedicato al padre. Entra nella scuola e arriva fino al serale nella squadra bianca guidata da Ricky Martin.

Inediti: “Casa”, “Chiedo di non chiedere”, “Quante volte ad aspettarti”.

Amici 18, chi è Rafael Quenedit Castro (ballerino classico)

È nato a Cuba e ha 22 anni. A soli 8 anni balla al Talleres de Ballet de L’Avana e a 10 anni entra nella Scuola Nazionale di Balletto di Cuba. Oltre alla danza classica, ha studiato anche altri stili, tra cui il moderno e il neoclassico. È stato primo ballerino nella compagnia del Balletto Nazionale di Cuba, una delle più rinomate scuole di danza al mondo. Rafael è stato il primo talento di ‘Amici 18’ ad accedere al Serale. Fortemente appoggiato dall’insegnante Alessandra Celentano che ne ha elogiato doti e professionalità, ha gareggiato con la squadra dei Bianchi capitanata da Ricky Martin.

Amici 18, chi è Vincenzo Di Primo (ballerino classico)

Ha 21 anni e viene da Adrano, Catania. Comincia a ballare a 7 anni cimentandosi in diversi stili come il latino americano, l’hip hop e il contemporaneo, ma è nella danza classica che eccelle. A soli 14 anni vince una borsa di studio e si trasferisce a Vienna per studiare danza classica all’Accademia dell’Opera. Grazie al suo talento ha collezionato esperienze importanti e formative in varie capitali europee: dal Royal Ballet di Londra al Balletto nazionale greco di Atene. Nel 2016 ha vinto il “Grand Prix” di Losanna, uno dei più prestigiosi premi di danza classica e contemporanea.

Molto supportato dalla professoressa di danza Alessandra Celentano, Vincenzo Di Primo è entrato ad Amici a gennaio, arrivando ad accedere al Serale e gareggiando nella squadra dei Blu sotto la guida del coach Vittorio Grigolo.