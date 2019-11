Amici, Anna Pettinelli è la nuova insegnante di canto al posto di Alex Britti

Anna Pettinelli è la nuova insegnante di canto della nuova edizione di Amici, che prende il via oggi pomeriggio alle 14.10 su Canale 5. Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, Anna Pettinelli sbarca quindi in un nuovo programma dell'universo di Maria De Filippi.

Pettinelli va a occupare il posto lasciato libero in cattedra da Alex Britti, come anticipato da vicolodellenews subito dopo la registrazione della prima puntata del programma. Restano gli altri insegnanti: Stash e Rudy Zerbi per il canto, Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini per il ballo.

Anna Pettinelli ad Amici: è la nuova insegnante di canto

Classe 1975, livornese, Anna Pettinelli ha legato voce e volto a RDS (è stata anche giudice e coach del talent RDS Academy), ma è comparsa spesso in tv come opinionista, in particolare a Pomeriggio Cinque e Vieni da Me. La sua carriera nel mondo radiofonico è iniziata quando aveva appena 16 anni, grazie ad alcune emittenti locali. La popolarità è arrivata nei primi anni Ottanta con la storica trasmissione Discoring. Ha presentato due edizioni del Festival di Sanremo (1983 e 1986) e due edizioni di Un disco per l'estate (1984 e 1985). Sempre in tv, nel 2009 è stata opinionista del reality La Fattoria condotto da Paola Perego. L'anno successivo ha pubblicato il libro umoristico "Teorie e tecniche dell'infamia amorosa". Ha una figlia, Carolina Russi, che ha partecipato come concorrente a The Voice 2, uscendo al secondo live.

Sui social l'anticipazione della presenza di Anna Pettinelli è stata accolta in maniera discordante. C'è chi plaude alla scelta di Maria De Filippi (per la competenza e la simpatia del personaggio, che si è fatta notare a Temptation Island Vip) e chi invece nutre dubbi sulla sua capacità di insegnare canto, nonostante la sua carriera nel mondo della musica.