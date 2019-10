Amici Celebrities, anticipazioni puntata: Giulia Michelini, Stash e gli altri ospiti

Domani, sabato 5 ottobre, in prima serata su Canale 5 terzo appuntamento con Maria De Filippi e le 8 celebrita’ ancora in gara di 'Amici Celebrities', spin off del talent tradizionale 'Amici'.

Anticipazioni Amici Celebrities: ospiti e concorrenti rimasti in gara

Una gara fatta di esibizioni di ballo e canto e conseguenti eliminazioni e che presto delineerà quali concorrenti si sfideranno nel gran finale di questa prima serie del talent. Ospiti della puntata Al Bano, Giulia Michelini, Annalisa, Stash and The Colors e Benji e Fede.

Arrivati alla terza puntata, sono rimasti otto i concorrenti in corsa per la vittoria: Emanuele Filiberto, Laura Torrisi, Francesca Manzini e Raniero Monaco Di Lapio per la squadra Blu; Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia per la squadra Bianca. A giudicare le performance in studio Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette.

Anticipazioni Amici Celebrities: cambia il giorno di messa in onda?

Non è ancora chiaro se l'appuntamento successivo con 'Amici Celebrities' andrà in onda sabato 12 ottobre o mercoledì 15. Alcune indiscrezioni parlano di un cambio in palinsesto, ma i rumors non sono stati ancora confermati dalla produzione.

Il programma è prodotto per Mediaset da Fascino P.g.t., società di produzione fondata da Maria De Filippi. Firma la regia Andrea Vicario.