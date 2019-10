Amici Celebrities, anticipazioni quarta puntata: Michelle Hunziker prende il posto di Maria

'Amici Celebrieties' cambia giorno e conduttrice. Mercoledì 9 ottobre, in prima serata su Canale 5, il quarto appuntamento: al timone arriva Michelle Hunziker, che appena terminata la conduzione del tg satirico 'Striscia la Notizia', da' il cambio a Maria De Filippi impegnata con 'Tu si Que Vales' (in partenza in prima serata al sabato dal 19 ottobre).

Il format giunto al suo quarto appuntamento vede in gara personaggi celebri con la grande passione per il canto e per la danza. A concorrere per la vittoria sono rimasti per la squadra Blu: il Principe Emanuele Filiberto, l'attrice Laura Torrisi e l'imitatrice Francesca Manzini; per la squadra Bianca: l'attore Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e il conduttore Filippo Bisciglia. A giudicare le loro performance come sempre la preparatissima giuria composta da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette.