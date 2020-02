Amici, il balletto di Adriana Celentano con un ragazzo del pubblico: Maria se la ride

(Nel video sopra il balletto di Alessandra Celentano)

Ogni scusa è buona per tirare in ballo Alessandra Celentano. Dopo qualche battuta scambiata in puntata, sabato pomeriggio, Maria De Filippi lancia la provocazione alla severa insegnante: "Ti faccio ballare con quel signore (indicando un ragazzo del pubblico, ndr). E' molto musicale, lo vedo da qui".

Marco - questo il nome del ragazzo - non se lo è fatto ripetere due volte e si è catapultato sul palco, più titubante invece la Celentano, anche se poi cede. Il loro balletto, sulle note di 'Andromeda' è super cool e Maria se la ride insieme a Elodie.