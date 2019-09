Amici Celebrities, chi è Chiara Giordano: scheda, foto e video

Chi è Chiara Giordano di Amici Celebrities? Qui trovate tutto quello che c'è da sapere sulla concorrente del talent show di Canale 5, spin off del tradizionale 'Amici di Maria De Filippi', e in onda a partire sabato 21 settembre in prima serata con conduzione di Maria De Filippi (per le prime due puntate) e Michelle Hunziker.

Chi è Chiara Giordano: lavoro

Classe 1973, romana, Chiara Giordano si laureata in veterinaria. Tra le sue più grandi passioni c'è la danza, attività che però ha abbandonato dopo la nascita dei due figli Alessando Leon e Francesco.



Chi è Chiara Giordano: vita privata, marito, figli

Chiara Giordano è figlia di due prestigiosi avvocati, Francesco Giordano e la famosissima Annamaria Bernardini De Pace.

Ha due figli, Alessandro Leon e Francesco Bova, nati dal matrimonio con l'attore Raoul Bova, durato tredici anni fino al divorzio del 2013. Proprio la separazione con Raoul (che poco dopo ha ufficilizzato il legame con l'attrice Rocio Munoz Morales, da cui ha avuto le due figlie Alma e Luna) suscitò un grande clamore mediatico, proprio per la lettera al vetriolo scritta dalla Bernardini De Pace, a lui indirizzata e resa pubblica proprio a margine dello scoop che lo ha visto uscire allo scoperto con la nuova compagna: si intitolava ‘Caro genero degenerato‘, ha scatenato la furia dell’attore e si è tradotta in una causa legale tra i due.

Dopo l'amore con Raoul, Chiara non ha ufficializzato nessun nuovo amore, ma due anni fa è stata pizzicata con un misterioso uomo di nome Emanuele.

Tra le curiosità sul suo conto, c'è da menzionare la grande amicizia con la conduttrice Alessia Marcuzzi.

Chi è Chiara Giordano: partecipazione ad altrei reality/ talent show

Nessuna.