Amici 2020, chi è Gaia Gozzi: scheda e foto della concorrente

Gaia Cozzi è una degli alunni ammessi alla fase serale di 'Amici 2020', il talent show condotto da Maria De Filippi in onda a partire da venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5. Dieci concorrenti in tutto si contendono la vittoria finale: sei cantanti e quattro ballerini, che quest'anno gareggiano tutti contro tutti e non più divisi in squadre.

Chi è Gaia Cozzi di Amici 2020

Gaia Cozzi, 22 anni, cantautrice italo brasiliana, bilingue. Nata a Viadana (Mantova), vive a Milano. Ha cominciato ad appassionarsi al canto e alla musica sin da piccola. È autodidatta.

Nel 2016 ha partecipato al talent “X Factor” nella squadra capitanata da Fedez classificandosi al secondo posto. Ad “Amici” ha presentato gli inediti “Chega” (in portoghese), “Calma” (versione italiana di “Chega”), “Mina” (in portoghese), “Densa” (versione italiana di “Mina”), “Fucsia” e “Coco Chanel”.