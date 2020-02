Amici 2020, chi è Giulia Molino: scheda e foto della concorrente

Giulia Molino è una degli alunni ammessi alla fase serale di 'Amici 2020', il talent show condotto da Maria De Filippi in onda a partire da venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5. Dieci concorrenti in tutto si contendono la vittoria finale: sei cantanti e quattro ballerini, che quest'anno gareggiano tutti contro tutti e non più divisi in squadre.

Chi è Giulia di Amici 2020

Giulia Molino, 20 anni, cantautrice. Vive a Scafati (Salerno) con la famiglia. La passione per la musica è nata mentre era in vacanza in un villaggio turistico e una persona ha suggerito ai suoi genitori di farle fare lezioni di canto.

Ha studiato canto per circa 6 anni. Da poco tempo ha cominciato a scrivere le sue canzoni. Ad “Amici” ha presentato gli inediti “Amore a lieto fine”, “Solo questo mi è rimasto”, “Va tutto bene” e “Nietzsche”.

Gallery